Ядерная медицина в сфере онкологии

28 ноября в студии телеканала «Доктор» состоялся восьмой Научный совет. Ведущие врачи, журналисты, руководители частных и государственных клиник обсудили вопрос развития ядерной медицины в России.

В последнее время к понятию ядерной медицины относят не только радионуклидную диагностику и лечение, но лучевую и протонную терапию. Россия стоит у истоков атомной отрасли и по праву должна занимать ведущие позиции на этом рынке.

Сегодня мировой рынок ядерной медицины в сфере онкологии приближается к 7 миллиардам долларов, ожидается, что к 2030 году он вырастет почти вчетверо и составит 26 миллиардов, общая доля России в рынке составляет менее 5%.По нормам Всемирной Организации Здравоохранения на 1 млн населения должен приходиться один ПЭТ сканер. На данный момент в России этот минимум не выполняется, также ключевой проблемой является ограниченный набор радиофармпрепаратов.

«Проблема разработки радиофармпрепаратов глобальна и первостепенна. Высока необходимость проведения клинических испытаний препараторов. Путь до потребителя дорогой и длительный. И, конечно, сегодня мы все еще пользуемся наработками советских физиков, в нашем центре применяется 4 радиофармпрепарата, эта цифра применима и к России в целом»,– подчеркнул заместитель директора Национального центра радиологии, главный внештатный онколог Московской области Андрей Александрович Костин.

Важно отметить, что Россия занимает лидирующие позиции в производстве сырьевых медицинских изотопов, однако рынок радиофармпрепаратов в стране развит слабо.

«Многие препараты неподъемны, прийти и купить в Курчатовском или других институтах их нельзя. На сегодняшний день нам официально доступен лишь один радиофармпрепарат, когда в мире их насчитывается более 100 наименований. У нас в планах организовать совместное производство Лютеция к началу 2021 года. Доступность препаратов — задача системного характера, которую должно решать государство», — добавил президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ефимович Ройтберг.

Однако в стране активно ведутся работы в этом направлении, разработаны программы по интенсивному развитию ядерной медицины, которые включены в национальный проект «Здравоохранение».

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется также создать сеть из 85-ти современных ПЭТ-центров. Почти 70% из них будут построены за счет частных инвесторов. ПЭТ сканеры помогают получить 3D изображение исследуемой области, самое главное, где они дают потрясающие результаты – при исследовании эффективности проводимой терапии. Сегодня онкология без ПЭТ КТ – это прошлый век», — поделился Григорий Ефимович.

Действительно, существенный вопрос в области ядерной медицины – высокая цена. Создание ПЭТ-центров требует огромных вложений, но результаты оправдывают многомиллионные затраты. Сейчас строится центр ядерной медицины в городе Химки — один из самых современных в Европе, в него войдут лучевые установки, радионуклидная терапия и ПЭТ-центр. Строительство планируется завершить в конце 2020 года.

«Окупаемость подобных проектов – это долгий путь, который в первые годы является убыточным. 8-9 лет – это адекватный срок окупаемости для таких дорогостоящих проектов», — пояснил Григорий Ефимович Ройтберг.

«На сегодняшний момент для нас это гуманитарный проект, мы не думаем о возврате инвестиций, думаем, как сделать так, чтобы все вложения дали хорошие результаты», — уточнил председатель правления группы компаний МИБС Аркадий Зиновьевич Столпнер.

Проблема кадров в области ядерной медицины также стоит довольно остро. Основная задача – правильная постановка образовательного процесса, чтобы решение вопроса насыщения кадрами было комплексным.

«Повышать уровень образования и квалификацию необходимо в течение всей жизни. Высококвалифицированные специалисты в дефиците. Готовых специалистов, которых мы могли бы взять, почти нет, а обучение стоит огромных денег. На нашей кафедре ядерной медицины мы стараемся, в том числе при помощи американских университетов, обучать специалистов. Сегодня это проблема не меньшая, чем инвестиции», — подчеркнул Григорий Ефимович Ройтберг.

Председатель правления группы компаний МИБС Аркадий Зиновьевич Столпнер отметил: «Программа обучения и подготовки врачей для работы в ПЭТ-центрах для нас приоритетна, мы всегда будем уделять этому особое внимание. На сегодняшний день 2 млн долларов составил бюджет на подготовку как медицинского, так и технического персонала для нашего протонного центра».

В советское время ученые активно занимались разработками в области ядерной медицины. После развала СССР развитие замедлилось. Сегодня идет процесс перевооружения и стремление к лучшим западным стандартам.

«Добиться решения вышеуказанных проблем можно только объединив усилия государства, бизнеса, ученых ядерной физики, инженеров и, конечно, врачей» — отметила ведущая мероприятия, главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская.

Известно, что около 200 тысяч онкобольных в мире уже прошли протонную терапию. Активно развивается тераностика – подход, в котором радиофармпрепараты используются одновременно для диагностики и лечения. В целом участники дискуссии пришли к общему мнению, что активное развитие ядерной медицины — это верный путь в борьбе с онкологическими заболеваниями, и с каждым годом все больше внимания будет уделяться этому направлению, благодаря чему пациенты будут получать точные диагнозы и качественное лечение.

Справка

В рамках научных советов телеканала «Доктор» традиционно разбираются самые актуальные медицинские темы, вызывающие наибольший общественный резонанс.