Закон и беззаконие

Таможенники пресекли вывоз 43 микрофонов и 17 колонок без декларирования

Автор: ИА “Русские Новости”

Должностными лицами таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни обнаружен факт недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни со стороны России прибыл автомобиль MAN с бортовым тентованным полуприцепом под управлением гражданина Украины.

При осмотре транспортного средства с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было получено рентгеновское изображение, дающее основания полагать, что в автомобиле в районе кабины находится не задекларированный должным образом товар, — сообщил нам представитель Миллеровской таможни.

В ходе таможенного досмотра в кабине транспортного средства было обнаружено 20 микрофонов «Magic Karaoke», 23 микрофона «WSTER» и 17 музыкальных колонок. Водитель транспортного средства международной перевозки пояснил, что данный товар брал для использования в личных целях.

«Учитывая характер и количество товара, перемещаемого гражданином через таможенную границу, исключается его отнесение к товарам, предназначенным для личного пользования. Выявленный товар подлежит таможенному декларированию в соответствии с требованиями главы 17 ТК ЕАЭС», – пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Игорь Пономарев.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию). Товар изъят.

СтраныРоссия
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