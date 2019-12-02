Таможенниками задержана фура с контрабандной табачной продукцией в партии мандаринов

Сочинской таможней совместно с Погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю пресечена попытка незаконного ввоза из Абхазии почти 20 тысяч блоков сигарет.

На таможенный пост МАПП Адлер из Республики Абхазия прибыл грузовой автомобиль MAN с заявленной к таможенному оформлению 20-тонной партией мандаринов.

В ходе таможенного и пограничного контроля, осмотра автомобиля с применением инспекционно-досмотрового комплекса возникло подозрение о перемещении в транспортном средстве кроме цитрусовых незадекларированной продукции. В результате таможенного досмотра в фуре было обнаружено 395 коробок, в которых находилось 197 470 пачек сигарет (3 949 400 сигарет), — сообщил нам представитель Сочинской таможни.

Незаконно ввезенный товар задержан. Образцы табачной продукции направлены на экспертизу. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.