Писательница княгиня Элизабет Хереш награждена орденом Святой Государыни Императрицы Александры Феодоровны

Известная австрийская писательница княгиня Элизабет Хереш (Elisabeth Heresch) награждена орденом Святой Государыни Императрицы Александры Феодоровны

28 ноября 2019 года в Имперском Наградном Совете (г. Москва) состоялась встреча с известной австрийской писательницей княгиней Элизабет Хереш, живущей и работающей в Вене и активно занимающейся изучением Российской истории, в частности, революционных событий 1917 года.

Во встрече приняли участие: советник Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона Игорь Евгеньевич Смыков, начальник Штаба Войсковой Православной Миссии писатель – историк Борис Глебович Галенин с супругой Татьяной Васильевной Нарышкиной, Павел Павлович Мамаев, Павел Иванович Сабинов, супруги Алексей и Татьяна Бакатины.

По благословению Высокопресосвященнейшего митрополита Илариона, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей, Председатель Имперского Наградного Совета, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил княгине Элизабет Хереш орден Святой Государыни Императрицы Всероссийской Александры Феодоровны.

Высокой православной награды княгиня Элизабет Хереш удостоена «за заслуги перед Русским народом, активное участие в благотворительной деятельности, значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений между народами России и Австрии, и в связи с 400 – летием воцарения Дома Романовых в России».

Орденом награждаются дамы, чтущие память Святой Императрицы Александры Феодоровны, представительницы аристократических родов, игумении монастырей, участницы российского монархического движения, писательницы и историки, деятели науки и культуры, военнослужащие и госслужащие, а также иностранные граждане женского пола, за укрепление традиционных духовных ценностей, активную жизненную позицию, дела милосердия и благотворительность, патриотизм, а также в связи с 400-летием воцарения Династии Романовых в России.

После вручения ордена Святой Государыни Императрицы Всероссийской встреча продолжилась за русским имперским столом. Участники встречи вспомнили и обсудили Чудо в Артштеттене от Чудотворной мироточивой иконы Святого Царя Николая Второго, и исторические события Великой войны.

Княгиня Элизабет Хереш тепло поблагодарила за высокую имперскую награду и, в частности, сказала:

«Я хочу от всей души поблагодарить за этот орден, за честь, за радость и за гостеприимство, знаменитое русское гостеприимство с таким богатым столом и напитками Вы меня принимаете и принимали, я думаю что все равно что говорят о России и в самой России, что люди не заинтересованы в Истории, Вы являетесь живым примером для того, что История живет, и Россия живет в Ваших сердцах и Ваших умах, и что Вы последовательно действуете по Вашему сердцу. Я уверена, в этом и поэтому я очень рада и хочу дать Вам свои самые теплые пожелания для этой деятельности, что пока есть такие люди как Вы, Россия не только восстановится, но и будет достойно жить со всеми ценностями Православной веры и морали, того, что было в Императорской России, всего Вам самого хорошего и спасибо Вам еще раз!»

Наша справка:

Элизабет Хэреш родилась в г. Граце, окончила Венскую академическую гимназию, изучала русский язык, славистику и германистику. Защитив диссертацию, работала журналистом в Берлине и Вашингтоне в информационных агентствах. Ею подготовлены и опубликованы в Германии и Австрии ряд биографий членов Царской семьи, книги по истории династии Романовых, о Парвусе, Распутине, свидетельства очевидцев событий 1917 года. С участием Элизабет Хереш был снят ряд телевизионных фильмов по этой тематике. Она была приглашена в Санкт-Петербург на 100-летие революционных событий 1917 года.