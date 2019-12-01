Закон и беззаконие

Расширяется применение технологии авторегистрации транзитных деклараций

Автор: ИА “Русские Новости”
Таможня

Внедрение в практику работы таможенных органов технологии регистрации транзитных деклараций в автоматическом режиме с использованием программных средств без участия должностных лиц делает процесс помещения товаров под данную таможенную процедуру максимально быстрым и прозрачным.

С мая 2019 года таможенные органы Южного таможенного управления, определенные в качестве пилотной зоны, приступили к реализации технологии автоматической регистрации электронных транзитных деклараций (в мае – ЖДПП Гуково, с августа – еще 8 таможенных органов). С 28 октября 2019 г. внедрение технологии автоматической регистрации ЭТД, поданных в отношении товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом, распространено на все российские таможенные органы, наделенные компетенцией по совершению таможенных операций, связанных с помещением товаров под процедуру транзита. На сегодняшний день с применением данной технологии в регионе деятельности ЮТУ автоматически зарегистрировано около 3 тысяч ЭТД.

Для максимального использования возможностей и преимуществ технологии авторегистрации участникам ВЭД (декларантам) необходимо четко соблюдать требования по заполнению транзитных деклараций, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

В ближайшей перспективе планируется доработка программных средств в части расширения практики применения данной технологии в таможенных органах, расположенных в морских пунктах пропуска (использующих для регистрации прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС КПС «Портал Морской порт»).

СтраныРоссия
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