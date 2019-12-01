Индивидуализацию тарифов ОСАГО обсудят в начале декабря в Госдуме

Парламентские слушания по новому закону об ОСАГО состоятся 05 декабря. Мероприятие пройдет под председательством руководителя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Новый депутатский законопроект пришел на смену правительственному документу. Он внесен на рассмотрение в парламент в ноябре.

Анатолий Аксаков сообщил, что в рамках законопроекта предлагается предоставить страховым компаниям право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах значений, устанавливаемых Банком России. Главное, что предлагается законопроектом – индивидуализация тарифов ОСАГО, с учетом личностных характеристик водителя, в частности, наличия неоднократных штрафов за грубые нарушения ПДД.

Напомним, ранее правительственный законопроект по изменениям в ОСАГО был снят с обсуждения. Документ предусматривал поэтапное расширение тарифного коридора. По замыслу авторов это должно было произойти параллельно с отменой территориального коэффициента и надбавки за мощность двигателя. Взамен страховые компании должны были получить право устанавливать индивидуальный тариф для каждого водителя в зависимости от наличия грубых нарушений. Также предусматривалось увеличение лимита выплат за причинение вреда и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей. Позднее парламентарии выразили опасение, что отмена коэффициента территорий и увеличение суммы выплат может привести к подорожанию полисов ОСАГО.

Впоследствии депутаты внесли свой законопроект. Он получился более сдержанным. В отличие от правительственного, он не включает отмену коэффициентов по мощности и территории, а также повышение выплат. Но курс на справедливое ценообразование остался неизменным: аккуратные водители станут платить меньше аварийных автовладельцев. Поправки должны рассмотреть в декабре 2019 года.

Страховщики согласились на компромиссный вариант законопроекта. Президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс сказал, что отказ от ряда спорных моментов позволит скорее запустить давно назревшую реформу. «Даже при более консервативных подходах к проведению реформы в ОСАГО принципиальный курс ее не меняется», — заявил Юргенс – «Мы продолжаем двигаться по пути индивидуализации тарифов».

Глава РСА отметил, что тариф должен складываться из тех рисков, которые граждане создают на дороге. «Сейчас у нас аварийные водители и нарушители платят за полис столько же, сколько аккуратные автовладельцы. То есть хорошие водители, которых у нас более 80 процентов, субсидируют плохих».

Реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО стартовала в январе 2019 года. Банк России расширил тарифный коридор на 20 процентов вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж» — вместо четырёх градаций возраста и стажа он сейчас содержит 58 степеней. Перед этими изменениями ряд экспертов высказывали опасения, что расширение тарифного коридора приведет к росту цен. Однако, по данным РСА, по итогам 10 месяцев 2019 года средняя цена полиса снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% — с 5 703 до 5 400 рублей.