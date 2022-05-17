Александру Дубьяго, арестованному в Латвии, призвали дать российское гражданство









Александр Дубьяго, которого арестовали в Латвии за российский флаг во время возложения цветов к монументу Освободителям 10 мая, переведен из СИЗО в Рижскую центральную тюрьму. Служба госбезопасности предъявляет ему статью 74.1 «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений».

Вместе с тем, храброму парню призвали дать российское гражданство. С такой инициативой выступил депутат Александр Хинштейн. Этот парень, мой тезка Александр, настоящий смельчак и герой. Российское государство и общество должно сделать все, чтобы добиться его освобождения. Как вариант: Александру и его родным (разумеется, по их заявлениям) может быть предоставлено российское гражданство. Тогда бороться за их права нам будет гораздо легче, — заявил политик в своем телеграм-канале.