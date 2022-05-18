А. Двойных: Мы имеем нереализованный потенциал особо охраняемых природных территорий для развития экологического туризма в регионах

Сенатор провел дискуссионную площадку, посвященную развитию экологического туризма и обустройству особо охраняемых природных территорий.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных провел дискуссионную площадку на тему: «Развитие экологического туризма: обустройство особо охраняемых природных территорий. Опыт регионов». Мероприятие прошло в рамках Форума молодых парламентариев.

Соведущим заседания выступил председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково г. Москвы Александр Сапронов.

В мероприятии принял участие председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Он рассказал о региональном опыте реабилитации особо охраняемых природных территорий, в том числе на примере Парка Яуза.

По словам Александра Двойных, Россия обладает большим природным разнообразием и колоссальными рекреационными ресурсами: от арктических пустынь, тундр и таежных лесов Северо-Западного региона Российской Федерации до полупустынь Республики Калмыкия, от муссонных лесов побережья Японского моря до песчаных дюн Куршской косы на Балтике, от вулканов Камчатки до субтропиков Черноморского побережья Кавказа.

«Наша страна имеет нереализованный потенциал использования особо охраняемых природных территорий для развития экологического туризма вследствие неразвитой туристской инфраструктуры», — заявил сенатор.

В этой связи парламентарий указал на Стратегию развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Согласно этому документу предполагается разработка отдельной концепции развития экологического туризма в стране.

Как отметил сенатор, для обеспечения развития экологического туризма необходимо уделить внимание вопросам совершенствования системы планирования, контроля и мониторинга деятельности в сфере экологического туризма на ООПТ, предельно допустимых нагрузок и минимизации негативного воздействия на природные экологические системы, сертификации экологических троп и туристских маршрутов на ООПТ и разработки правил, регулирующих поведение посетителей на ООПТ, с целью обеспечения безопасности людей и предотвращения ущерба природным комплексам и объектам.

По его словам, важно также уделить особое внимание обустройству экологических троп и туристских маршрутов, смотровых площадок, мест наблюдения за дикими животными, созданию условий для развития инфраструктуры для обеспечения сервисного обслуживания посетителей, в том числе путем привлечения инвесторов. Одним из перспективных механизмов развития инфраструктуры должен стать механизм государственно-частного партнерства, в связи с чем необходимо подготовить соответствующие изменения в законодательство.

Александр Двойных обратил внимание на то, что Правительство разрабатывает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» в целях поддержки развития экологического туризма, транспортной доступности и развития инфраструктуры на ООПТ.

Сенатор считает, что комплексные меры в этой области позволят к 2030 году увеличить количество путешествий внутри страны до 140 млн поездок в год, создать не менее 1,7 млн новых рабочих мест и повысить вклад отрасли в экономику до 8,3 трлн рублей.

«Сегодня важно поддержать и обеспечить широкое распространение лучших региональных практик обустройства ООПТ. Мы готовы к конструктивному диалогу и продвижению законодательных инициатив, направленных на развитие экологического туризма», — подвел итоги дискуссии Александр Двойных.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.