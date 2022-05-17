Сергей Лавров: Украина – расходный материал Запада в войне с Россией









Украина никому не нужна, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

«Украина – это расходный материал в гибридной тотальной войне с Российской Федерацией. Теперь это не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично», – отметил российский министр.

При этом он напомнил, что глава европейской политики Жозеп Боррель говорил о том, что победа должна быть достигнута на поле боя. Западные политики также говорят о том, что Россия должна потерпеть поражение.

«То есть война ими объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. А Украина уже стала… знаете, есть уже расхожее выражение, что «Запад готов воевать до последнего украинца» – очень метко», – подчеркнул Сергей Лавров.

По мнению российского министра, коллеги из НАТО под руководством Соединенных Штатов уже подмяли под себя весь Запад. Подобным образом было грубо нарушено обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других.

Сергей Лавров особо отметил, что «результатом такой линии Запада стало безудержное расширение Северо-Атлантического альянса на Восток».