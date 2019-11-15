Закон и беззаконие

Южное таможенное управление проведет акцию «На что жалуетесь?»

Автор:
таможня

28 ноября 2019 года с 09:00 до 19:00 Южным таможенным управлением по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая д. 21/2 будет проводиться акция «На что жалуетесь?» с целью разъяснения прав участников внешнеэкономической деятельности по вопросам механизма получения информации о причинах принятого решения, совершённого действия (бездействия), предусмотренного статьёй 265 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», возможности обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов, порядка рассмотрения таких жалоб, а также оказания практической помощи в составлении текста жалобы.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяСтартует российский фантастический боевик «Аванпост»
Следующая статьяКонтрафактные товары. «Шведские» подшипники из Китая

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Контрафактные товары. «Шведские» подшипники из Китая

Закон и беззаконие
Новороссийской таможней проведена выездная таможенная проверка торговых точек г. Новороссийска на предмет реализации контрафактных подшипников. Основанием стала поступившая в Южное таможенное управление информация уполномоченного...
Узнать больше

Проверка торгового центра в Ростове-на-Дону выявила шубы с нарушением правил маркировки

Закон и беззаконие
Меховые изделия с нарушением правил маркировки контрольными (идентификационными) знаками выявили должностные лица Южного таможенного управления и Управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Поводом для проведения проверочных...
Узнать больше

Лидеры по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Закон и беззаконие
В Генпрокуратуре подвели итоги социологического опроса, в ходе которого россиянам предлагалось выбрать самые коррумпированные сферы. «Победителями» опроса стали правоохранительные органы, суды, сфера государственной и...
Узнать больше

По итогам работы в рамках СУР в бюджет РФ дополнительно перечислено 1,9 млрд рублей

Закон и беззаконие
По итогам работы в рамках системы управления рисками (СУР) за 9 месяцев 2019 года таможенными органами Южного таможенного управления в федеральный бюджет дополнительно перечислено...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.