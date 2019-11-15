Стартует российский фантастический боевик «Аванпост»

21 ноября, в легендарном Kino International, старейшем кинотеатре Берлина и площадке фестиваля Berlinale, пройдет международная премьера фантастического блокбастера “Аванпост”. Картину приедут представить исполнительницы главных ролей — Лукерья Ильяшенко и Ксения Кутепова, а также режиссер Егор Баранов. Показ пройдет при поддержке дистрибьютора российского кино за рубежом, кинопрокатной компании KinoKartina.TV, которая займется широким прокатом фильма в Германии, Великобритании, Бельгии, Нидерландах и Австрии. Показ “Аванпоста” в Берлине состоится одновременно с официальным стартом проката картины в России.

«Аванпост» — единственный фильм из России, вошедший в программу престижного американского фестиваля Cinequest, объединяющего кино и высокие технологии. Фильм на 70% создан при помощи компьютерной графики и спецэффектов. По словам создателей постапокалиптического экшен-триллера «Аванпост» — компании Premier Studios и телеканала ТВ-3, — проект будет особенно интересен фанатам фантастического жанра.

Саундтрек к российскому фильму написал один из основателей известной американской рок-группы Linkin Park — Майк Шинода. 31 октября в своем инстаграм-аккаунте исполнитель опубликовал короткий музыкальный отрывок, чем возбудил интерес фанатов во всем мире. Трек с ироничным названием fine, выложенный в сеть 1 ноября, был написан специально для фильма и вошел в финальную версию картины.

«К работе над проектом мы привлекли таланты мирового уровня. Поэтому надеюсь, что когда вы посмотрите наш фильм, то убедитесь, что «Аванпост» — кино, обязательное к просмотру на большом кинотеатральном экране. Режиссер Егор Баранов и команда актеров во главе с Петром Федоровым, Алексеем Чадовым, Светланой Ивановой, Константином Лавроненко, Лукерьей Ильяшенко и Ксенией Кутеповой два года работали над тем, чтобы снять российскую фантастику принципиально нового качества и удивить зрителя. Речь не только о компьютерной графике, но, в первую очередь, об истории и персонажах. И, хотя действие происходит в Россие, завязка сюжета и ее развитие — универсальные и понятные абсолютно всем, вне зависимости от места жительства.», — сказал продюсер «Аванпоста» Валерий Федорович.

Картина от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова (“Гоголь”, «Метро 2033»), режиссера Егора Баранова (трилогия «Гоголь») и сценариста Ильи Куликова («Чернобыль. Зона отчуждения») рассказывает о ближайшем российском будущем, где в результате неустановленного катаклизма была потеряна связь почти со всей планетой. Жизнь осталась только в западной части России и некоторых странах СНГ. Выжившие герои, военные и журналисты, должны разобраться в том, что же произошло и стать частью масштабной битвы за судьбу человечества. По словам создателей, зрителей ждут яростные перестрелки в духе классике военного кино, такого как «Черный ястреб» и самая совершенная графика.

Главные роли в проекте исполнили Лукерья Ильяшенко (“Про любовь. Только для взрослых”, “Танцы насмерть”), Петр Федоров (“Ледокол”, “Дуэлянт”), Светлана Иванова («Легенда № 17», «Август. Восьмого», “Герой”), Алексей Чадов («Любовь в большом городе», «Война», «Живой») и Ксения Кутепова («Дылда», «Эбигейл»).

«Мы не случайно выбрали для первого показа именно Kino International в Берлине. Это легендарный зал, где в рамках Berlinale ежегодно проходят самые первые показы шедевров мирового кинематографа, поэтому тут особая энергетика. Кроме того, Германия — это страна, где традиционно высокий спрос на российский контент. Причем, как со стороны эмигрантских и русскоговорящих коммьюнити, так и у местного населения, — делится Ольга Рогаченко, директор по маркетингу Kartina.TV, которая уже более 2 лет занимается прокатом российского кино в Европе с дочерней KinoKartina.TV. — «Аванпост» еще и отлично коррелирует с общим интересом к технологиям и теме фантастики в стране. В последние годы эти темы особенно актуальны и востребованы».