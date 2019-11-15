Закон и беззаконие

Проверка торгового центра в Ростове-на-Дону выявила шубы с нарушением правил маркировки

Автор: ИА “Русские Новости”

Меховые изделия с нарушением правил маркировки контрольными (идентификационными) знаками выявили должностные лица Южного таможенного управления и Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Поводом для проведения проверочных мероприятий послужило обращение о реализации на территории крупного торгового центра города Ростова-на-Дону меховых изделий с нарушением правил маркировки контрольными (идентификационными) знаками.

В ходе проверки магазина меховых изделий, расположенного в данном торговом центре, должностные лица отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Южного таможенного управления совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Ростовской области обнаружили 45 меховых изделий с нарушением действующих правил маркировки контрольными (идентификационными) знаками, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

На обнаруженный товар сотрудниками Роспотребнадзора по Ростовской области наложен арест. В отношении лица, осуществляющего хранение и реализацию товара, возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ.

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