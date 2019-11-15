Закон и беззаконие

Контрафактные товары. «Шведские» подшипники из Китая

Автор: ИА “Русские Новости”

Новороссийской таможней проведена выездная таможенная проверка торговых точек г. Новороссийска на предмет реализации контрафактных подшипников. Основанием стала поступившая в Южное таможенное управление информация уполномоченного представителя шведской компании «SKF», крупнейшего в мире производителя подшипников, о возможной незаконной реализации контрафактных подшипников, маркированных товарным знаком «SKF», предназначенных для бытовой техники, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

В ходе выездной таможенной проверки был установлен факт реализации контрафактных подшипников российской компанией и индивидуальным предпринимателем, – рассказал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Новороссийской таможни Андрей Андреев. – Согласно товаросопроводительным документам произведенный в Китае товар с нанесенной на упаковке маркировкой «SKF» различных артикулов в количестве 562 шт. ввезен на территорию Российской Федерации из Казахстана. Правообладатель оценил свой ущерб в сумму более 440 тыс. руб.

В целях пресечения незаконных действий должностными лицами Новороссийской таможни на товар наложен арест. Возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 14.10 КоАП России (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Материалы дела переданы в арбитражный суд Краснодарского края для рассмотрения.

СтраныРоссия
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