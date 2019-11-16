В России рост уголовных дел о страховом мошенничестве

По итогам первого полугодия 2019-го доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о страховом мошенничестве, направленным страховыми компаниями в правоохранительные органы, составила 22,5% (показатель за аналогичный период 2018 года — 19%). Всего за первые шесть месяцев 2019 года страховщики сообщили о 6,5 тысячах случаев мошенничества. Почти по 1,5 тысячам заявлений уже возбуждены уголовные дела, еще более четырех тысяч находятся на стадии рассмотрения, по остальным заявлениям суд отказал в возбуждении уголовных дел. Только за второй квартал 2019 года ущерб от действий страховых мошенников достиг 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Самая сложная ситуация со страховыми мошенничествами наблюдается в Южном федеральном округе (ЮФО). На него приходится четверть всех заявлений по стране. При этом во втором квартале 2019 года сумма ущерба от действий злоумышленников по разным видам страхования достигла почти 250 миллионов рублей. В СМИ ЮФО регулярно появляются сообщения о новых мошенничествах. Например, в октябре в Ростове-на-Дону правоохранительные органы задержали преступную группу. Ее участники завышали стоимость ремонта после полученных повреждений, чтобы получить увеличенную страховую выплату. Против них заведены уголовные дела. Легче всего возбуждают уголовные дела в Дальневосточном (ДФО) и Уральском (УФО) федеральном округах. Из общего числа поданных страховыми компаниями заявлений доля дошедших до суда в ДФО составляет 32,4%, в УФО — 30%. Примечательно, что в данных округах самый высокий процент возбуждаемости уголовных дел, в то же время здесь меньше всего зарегистрированных случаев подозрения в страховом мошенничестве.

В Центральном федеральном округе процент доведенных до расследования дел также достаточно высок — по 25% заявлений уже начато уголовное преследование злоумышленников.

Аутсайдером в данной категории является Северо-Кавказский федеральный округ. Из 557 поданных заявлений по итогам полугодия до суда дошли только шесть процентов.

По словам вице-президента ВСС Сергея Ефремова, страховая отрасль уже долгое время страдает от действий мошенников. Они используют разные способы обмана: подделывают полисы, устраивают фиктивные ДТП и кражи, намеренно вредят своему здоровью, предоставляют неверные данные и так далее.

“Страховщики усиливают контроль на уровне компании, но для решения данной проблемы необходима помощь государства. Согласно последней статистике, за первое полугодие 2019-го правоохранительные органы уже отказали в рассмотрении 30% дел. Это не считая того огромного объема заявлений, по которому еще не было принято решение. Одновременно с убытками от действий страховых мошенников, страховщики также несут большие судебные расходы — за год эта сумма превысила 7,7 миллиарда рублей”, — сообщил Ефремов.

Эксперты информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза» предупреждают, что страховое мошенничество — серьезное уголовное преступление, а также один из самых значимых факторов криминогенности. Показатели страхового мошенничества связаны с общим развитием преступности в том или ином регионе, а также с его экономической и социальной устойчивостью.