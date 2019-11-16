Опыт совместной работы таможенных и налоговых органов ЮФО

В Алуште состоялось выездное заседание Координационного совета по взаимодействию таможенных и налоговых органов Южного федерального округа. Представители таможенных и налоговых органов Южного федерального округа обсудили основные направления повышения эффективности взаимодействия, вопросы совершенствования межведомственного сотрудничества в целях обеспечения полноты перечисления таможенных и налоговых платежей в федеральный бюджет, а также результаты совместной работы за 9 месяцев 2019 года.

Открывая работу Совета, начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко подчеркнул: «Задачи, стоящие сегодня перед Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой, объединены общей целью защиты экономических интересов государства и пересекаются по многим направлениям. Основой взаимодействия таможенных и налоговых органов является применение современных информационных технологий, обмен данными, координация действий по категорированию объектов предпринимательской деятельности, введение механизма прослеживаемости товаров и сквозного контроля, а также совместные контрольные мероприятия».

За 9 месяцев 2019 года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров Южного таможенного управления во взаимодействии с налоговыми органами проведено 95 проверочных мероприятий (в аналогичном периоде прошлого года – 64 проверки). Бюджетная эффективность одной таможенной проверки составила 6,05 млн руб., что на 10,2% больше результата АППГ (5,49 млн рублей). По их результатам таможенными органами доначислено таможенных платежей, пеней и наложено штрафов в сумме 575,31 млн руб., что превышает аналогичный показатель 2018 г. на 63,57% (АППГ – 351,7 млн руб.), взыскано таможенных платежей и штрафов на сумму 143,82 млн руб., что на 42,76% больше результата АППГ (100,74 млн руб.). Возбуждено 402 дела об АП (АППГ – 50 дел об АП), а также 14 уголовных дел (АППГ – 9 дел).

Налоговыми органами с использованием информации подразделений таможенного контроля после выпуска товаров ЮТУ за 9 месяцев 2019 г. доначислено 233,8 млн руб. налоговых платежей и штрафов, что на 18,03% превышает показатели АППГ (198,08 млн руб.), отказано в возмещении НДС на сумму 39,59 млн руб., что на 66,69% превышает результаты АППГ (23,75 млн руб.).

Комплексной программой развития ФТС России на период до 2020 года предусмотрена автоматизация выбора объекта таможенного контроля после выпуска товара с использованием механизма таможенного и налогового администрирования, в том числе с применением результатов системы управления рисками. В настоящее время в Южном таможенном управлении проводится апробация методики выбора объектов контроля, включающая оценку деятельности участников ВЭД и по налоговым рискам. Это позволит в дальнейшем интегрировать информационную систему таможенных иналоговых органов, в частности для выявления потенциальных рисков нарушения законодательства, а также проведения проверочных мероприятий, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Участники заседания отметили положительный опыт и важность совместной работы налоговых и таможенных органов в части обмена документами и информацией, выбора объектов для планирования контрольных мероприятий. Все это способствует эффективному выявлению правонарушений, созданию благоприятной среды для ведения бизнеса, а в итоге – пополнению федерального бюджета.