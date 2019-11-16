Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — лечение и профилактика

Сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на значительные успехи, достигнутые в последние десятилетия в их лечении и профилактике, остаются основной причиной смертности населения во всем мире.

В целях дальнейшего совершенствования медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями, снижения смертности и инвалидизации населения от сосудистых заболеваний на территории астраханского региона с 2013 года функционирует первичное сосудистое отделение в Городской клинической больнице № 3 имени С.М. Кирова.

Первичное сосудистое отделение Городской клинической больницы № 3 имени С.М. Кирова функционирует с 2013 года для пациентов с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения. От эффективности работы первичного сосудистого отделения зависит снижение смертности населения от ведущих причин – болезней системы кровообращения.

В ГКБ № 3 маршрутизация пациентов с подозрением на острый коронарный синдром организована таким образом, что машины скорой помощи доставляют больных сразу в первичное сосудистое отделение (ПСО), минуя приемное отделение и экономя время, столь важное при развитии болезни. Поступив в ПСО, пациент сразу же осматривается врачом отделения, который принимает решение о дальнейшей тактике лечения. При показании инвазивной стратегии лечения пациент направляется в отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения для проведения коронароангиографии и чрескожного коронарного вмешательства. После этого пациент наблюдается в блоке интенсивной терапии, где ему проводятся все необходимые лечебные манипуляции. Первичное сосудистое отделение принимает пациентов круглосуточно семь дней в неделю.

ПСО разделено на два блока — неврологическое и кардиологическое отделения, где врачи занимаются только этой категорией пациентов, а потому все диагностические и лечебные мероприятия начинаются уже в первые минуты. В 2018 году на 130 койках, из которых 70 кардиологического и 60 неврологического профилей, пролечено 4165 пациентов пациентов с острой сосудистой патологией.

Основным направлением работы неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения является диагностика, лечение и профилактика инсультов. Отделение предназначено для оказания неотложной помощи больным в круглосуточном режиме. Пациенты поступают в стационар уже в первые часы заболевания,что даёт возможность оказания своевременной квалифицированной помощи. В отделение госпитализируются пациенты с инсультами и преходящими нарушениями мозгового кровообращения, доставленные сотрудниками скорой медицинской помощи, направленные врачами районных поликлиник и самостоятельно обратившиеся за помощью в приемное отделение больницы. Здесь применяются методы ранней мультидисциплинарной бригады специалистов (невролог, реаниматолог, кардиолог, окулист, логопед, психолог, диетолог, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры), что позволяет улучшить исходы инсульта и качество жизни больного. Отделение тесно связано с сотрудниками кафедры нервных болезней Астраханского Государственного Медицинского Университета. Постоянно внедряются новые методы медикаментозного лечения в сочетании с физиотерапевтическим лечением, массажем и лечебной физкультурой.

Пациентам с ишемическим инсультом проводится тромболитическая терапия — растворение тромба при помощи специальных препаратов. Этот высокотехнологичный вид лечения в разы увеличивает шансы спасти пациента с острым нарушением мозгового кровообращения, вернуть его к нормальной жизни, восстановить способность к самообслуживанию и труду.

“Этот метод может успешно применяться лишь в определенный период времени – в первые четыре часа после развития признаков инсульта. По этой причине нужно незамедлительно обратиться в скорую помощь, если заметили, что у вас или у ваших близких внезапно нарушилась речь, появилась асимметрия лица, онемели рука или нога”, — поясняет заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК Наталья Нугманова.

Помимо оказания экстренной помощи, специалисты сосудистого центра проводят реабилитационные мероприятия больным с инсультом уже в первые сутки пребывания в стационаре. Они включают раннюю мобилизацию, физиопроцедуры, массаж, занятия с инструктором по лечебной физкультуре, психологом и логопедом. В совокупности это позволяет добиться того, что большинство пациентов выписываются практически с полным восстановлением работоспособности и самообслуживания.

Экстренная медицинская помощь в кардиологическом отделении ПСО также оказывается в круглосуточном режиме. В отделении проводится лечение пациентов с нестабильной стенокардией, инфарктами миокарда, нарушениями ритма, сердечной недостаточностью.

Больным, поступившим с подозрением на инфаркт миокарда, экстренно проводится коронарография. Процент охвата больных, которым проведена коронарография, с каждым годом увеличивается и составляет около 90 %.

При подтверждении инфаркта пациенту устраняют тромб, устанавливают стент, и после этого лечение проводится в отделении.

В отделении отмечается заметная тенденция к снижению летальности от инфаркта миокарда, за последние три года на 4%.

Деятельность первичного сосудистого отделения позволяет улучшать качество оказания медицинской помощи пациентам с сосудистой патологией: острым коронарным синдромом, в том числе острым инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения,

Медицинская помощь пациентам при ОКС и ОНМК организована в соответствии с действующими порядками ее оказания и схемами маршрутизации. Имеющееся медицинское оборудование соответствует стандарту оснащения первичного сосудистого отделения. Организована работа подразделения рентгенологической диагностики и лечения, применяющего рентгенэндоваскулярные методы.