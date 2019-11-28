Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Ежегодно, 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г. — Всемирный день борьбы со СПИДом.

На данный момент, Россия занимает первое место по числу заражений, за ней следуют Украина и Белоруссия, сообщается в новом докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ. В 2017 году ВИЧ был выявлен у 160 тыс. человек в Европе, причем на Восточную Европу пришлось 130 тыс. диагнозов. 104 тыс. из них были зарегистрированы в России.

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Астрахани стартовала неделя Седьмой Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД». Основная задача акции привлечь внимание к теме ВИЧ-инфекции и СПИДа, обеспечить доступ каждого к полной и достоверной информации о путях передачи ВИЧ, мерах защиты от заражения, методах диагностики инфицирования и необратимости последствий в случае его развития, исключить стигматизацию и дискриминацию ВИЧ-инфицированных.Для студентов высших учебных заведений, учреждений среднего профессионального образования и учащихся общеобразовательных школ запланированы многочисленные просветительские мероприятия: форумы, обучающие семинары, дискуссионные «круглые столы». Также 30 ноября с 9.00 до 15.00 в Астраханском СПИД центре пройдёт «День здоровья». Каждый желающий сможет пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты, сифилис, корь и др., получить консультацию специалистов по вопросам ВИЧ/СПИДа. Вести прием будут врачи следующих специальностей: эпидемиолог, инфекционист и психотерапевт, — сообщил нам представитель Министерства здравоохранения Астраханской области.

Напомним,в России живут с ВИЧ около 900 000 человек. Каждый час в России заражается 10 человек.Проблема ВИЧ-инфекции остаётся актуальной, как в России, так и в нашем регионе.

Также в Москве прошел V Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Вработефорума принял участие главный врач ГБУЗ АО «ОЦ ПБ СПИД» Игорь Таджиев, которую была вручена благодарность Министерства здравоохранения РФ за добросовестную работу, помощь в проведении и организации акции «ВИЧ-экспедиция» в регионах России главным врачам и коллективам СПИД центров.