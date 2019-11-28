Водохозяйственная деятельность. Экономический аспект

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников провел «круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных объектов малых рек: экономический аспект».

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов, представители Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и общественных организаций.

«Российские регионы не получают той должной экономической прибыли, которую они могли бы получать при использовании малых водных объектов», — отметил Сергей Калашников.

Сенатор высказал убеждение, что Федеральный проект по сохранению и оздоровлению акватории реки Волги, не может быть исполнен без оздоровления малых водных объектов в ее бассейне.

Сергей Калашников обратил внимание на ситуацию с хозяйствованием на водных объектах в субъектах РФ. Он привел данные, в соответствии с которыми в экономическом освоении водные объекты российских регионов занимают менее 0,5 проц.

«Следует отметить, что практика применения нормативно-правовых актов в сфере водного хозяйства показывает необходимость их постоянного совершенствования», — подчеркнул законодатель.

По мнению сенатора, необходимо предоставить больше полномочий региональным и даже муниципальным властям при использовании водных ресурсов с привлечением частно-государственного партнерства.

Участники «круглого стола» обозначили решение проблемы сточных вод, загрязнения окружающей среды и в целом экологии. Обсуждены темы организации рыбоводческой деятельности, гигиенических нормативов и ответственности, связанных с использованием малых водных объектов, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Также затронуты вопросы охраны бассейнов рек, в том числе малых рек, от диффузных загрязнений в городах и других населенных пунктах Российской Федерации, которые обусловлены талыми, ливневыми, дренажными водами.

Отмечено, что одним из основных факторов, оказывающих негативное влияние на развитие водохозяйственного комплекса, является отсутствие системного подхода к модернизации и восстановлению данной отрасли, подкрепленного финансированием.

По итогам «круглого стола» приняты рекомендации, которые после доработки будут направлены в Правительство РФ, Государственную Думу, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Генеральную прокуратуру РФ и в профильные структуры субъектов РФ.