Врачи спасли жизнь матери и ребёнку

32-летняя пациентка готовилась стать мамой в третий раз. На втором скрининге врачи поставили диагноз – центральное предлежание плаценты. При данной патологии ребенок не может самостоятельно выйти в родовые пути, а риск развития осложнений во время операции кесарево сечение увеличивается в разы. Чтобы тщательно подготовиться к операции, пациентка была госпитализирована в отделение патологии беременности областного перинатального центра в сроке 30 недель.

«При дополнительном обследовании было выявлено обширное приращение плаценты в полость матки. – рассказывает заведующий отделением Александро-Мариинской больницы, врач-акушер-гинеколог Денис Мединский. – В данном случае провести ограносохраняющую операцию не представлялось возможным, так как риски для жизни матери и ребёнка были колоссальные. Избежать серьёзных осложнений во время проведения операции удалось благодаря совместной работе целой бригады врачей, медсестёр и младшего медперсонала. В результате, в сроке 35 недель мы приняли здоровую девочку».

Врачи поясняют, что только мультидисциплинарный подход позволяет снизить риски для жизни матери и ребёнка при данной патологии. Поэтому пациентки, согласно маршрутизации, заблаговременно находятся под наблюдением специалистов перинатального центра. Так, снизить риски обильного кровотечения во время операции удалось благодаря временной окклюзии подвздошных артерий, которую провела врач-эндоваскулярный хирург Аделя Творогова. В операционной одновременно работали два анестезиолога-реаниматолога – Ольга Шандригос и Константин Ларин. Специалисты отделения переливания крови заранее заготовили аутоплазму для пациентки. Кроме того, во время оперативного вмешательства женщине провели инфузионную терапию.

Важным этапом в лечении больных с такой тяжелой патологией является также реабилитация. Пациентка продолжила лечение в акушерском обсервационном отделении, где был проведён курс терапии, направленный, в первую очередь, на профилактику развития послеоперационных осложнений. Заведующая отделением Ксения Воронцева уверена, что врачам, несомненно, помог и боевой настрой мамы.

«Своей энергией и позитивом женщина заряжала всех вокруг, а спустя двое суток после операции она уже начала собираться домой – к своим детям. Когда пациент положительно настроен – это уже половина успеха», — говорит Ксения Петровна.

Девочка, которой родители дали имя Аяра, находилась всё это время в одной палате с мамой. На 9 сутки после операции мама с дочкой были выписаны домой. Специалисты отмечают: несмотря на сложности, через которые всем вместе пришлось пройти, здоровью ребёнка ничего не угрожало. Впрочем, мама девочки не удивлена. Имя, которое муж выбрал для дочери, в переводе с тюркского языка означает «ловкая».

«Это была очень сложная для меня беременность, — рассказывает пациентка Аделя. – Но о том, чтобы прервать беременность мысль не возникла ни разу. Мы с мужем очень хотели третьего ребёнка, ждали наше сокровище с большим трепетом. Понимая всю ответственность, я доверилась врачам перинатального центра и строго выполняла все их рекомендации. Даже не могу сейчас сосчитать, скольким специалистам мы благодарны за нашу доченьку!».

Ежегодно с диагнозом центральное предлежание плаценты в областной перинатальный центр госпитализируют десятки пациенток. Выявление патологии на раннем сроке позволяет своевременно прогнозировать риски осложнений. Только в 2019 году, благодаря совместной работе специалистов АМОКБ, на свет появились 12 малышей, чьи мамы столкнулись с данным диагнозом.