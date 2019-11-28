Крымские таможенники пресекли вывоз двух партий БАД

Незаконный вывоз 1896 единиц биологически активных добавок общим весом более 37 килограммов пресекли крымские таможенники в пункте пропуска Армянск.

При проведении таможенного контроля в отношении граждан, убывающих с территории Российской Федерации, внимание таможенников привлекли две гражданки Украины с существенным количеством габаритной ручной клади. На вопрос таможенников о наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию, обе женщины ответили отрицательно.

При проведении таможенного досмотра должностные лица таможни выявили у одной гражданки 1163 единицы биологически активных добавок в ассортименте общим весом 20,6 килограмма, а у второй 733 единицы весом 17 килограммов.

В своих пояснениях гражданки сопредельного государства сообщили, что товар им не принадлежит. За вознаграждение (по 200 гривен) они должны были переместить товар через таможенную границу Евразийского экономического союза, — сообщил нам представитель Крымской таможни.

В настоящее время в отношении жительниц Херсонской области возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметом административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Весь товар изъят. Назначена экспертиза. Проводятся административные расследования.