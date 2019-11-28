Закон и беззаконие

Крымские таможенники пресекли вывоз двух партий БАД

Автор: ИА “Русские Новости”

Незаконный вывоз 1896 единиц биологически активных добавок общим весом более 37 килограммов пресекли крымские таможенники в пункте пропуска Армянск.

При проведении таможенного контроля в отношении граждан, убывающих с территории Российской Федерации, внимание таможенников привлекли две гражданки Украины с существенным количеством габаритной ручной клади. На вопрос таможенников о наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию, обе женщины ответили отрицательно.

При проведении таможенного досмотра должностные лица таможни выявили у одной гражданки 1163 единицы биологически активных добавок в ассортименте общим весом 20,6 килограмма, а у второй 733 единицы весом 17 килограммов.

В своих пояснениях гражданки сопредельного государства сообщили, что товар им не принадлежит. За вознаграждение (по 200 гривен) они должны были переместить товар через таможенную границу Евразийского экономического союза, — сообщил нам представитель Крымской таможни.

В настоящее время в отношении жительниц Херсонской области возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметом административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Весь товар изъят. Назначена экспертиза. Проводятся административные расследования.

СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяПовышение доступности и качества медицинской помощи
Следующая статьяВрачи спасли жизнь матери и ребёнку

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

ФСБ задержало Министра здравоохранения Ростовской области

Закон и беззаконие
Уголовное дело возбуждено в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в...
Узнать больше

Задержан заместитель главы администрации Назрани

Закон и беззаконие
На счета сторонних фирм были выведены 24 млн рублей из бюджета, указали в МВД Заместитель главы администрации Назрани задержан полицейскими по подозрению в превышении должностных...
Узнать больше

Использование предварительных решений ускоряет процесс выпуска товаров

Закон и беззаконие
Южное таможенное управление наделено полномочиями по оказанию государственной услуги по принятию предварительных решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Государственная услуга...
Узнать больше

Таможенники выявили около 400 граммов сильнодействующих веществ в международном отправлении

Закон и беззаконие
Новороссийские таможенники выявили около 400 граммов сильнодействующих веществ в международном почтовом отправлении. Жительница г. Новороссийска, являясь индивидуальным предпринимателем, организовала продажу косметических средств, лекарственных чаев и трав,...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.