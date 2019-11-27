Повышение доступности и качества медицинской помощи

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова выступила на открытии III Международного медицинского инвестиционного форума, который проводится ежегодно в Сеченовском университете.

Галина Карелова отметила, что при Совете Федерации постоянно действует Совет по региональному здравоохранению, который занимается совершенствованием законодательства, активно взаимодействует с научным, экспертным сообществом. Результатом сотрудничества Совета и Сеченовского университета стало проведение ежегодного медицинского инвестиционного форума, сопредседателями оргкомитета которого являются Галина Карелова и ректор университета Петр Глыбочко.

Вице-спикер СФ подчеркнула, что Форум объединяет представителей государственной власти, бизнеса, науки и авторитетных международных экспертов. «Государство уделяет приоритетное внимание повышению доступности и улучшению качества медицинской помощи, инновационному развитию здравоохранения. В новом федеральном бюджете значительно увеличен объем финансирования этой сферы. Запланировано создание новых онкологических центров, переоснащение больниц и развитие первичного звена. При этом без активного вовлечения бизнеса, привлечения частных инвестиций невозможно прорывное развитие российской медицины», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Галина Карелова приняла участие в открытии выставки, на которой были представлены новейшие научные разработки, современные технологии в области медицины, медицинского туризма.

В рамках Форума пройдут пленарные и тематические сессии по вопросам развития цифровой медицины и поддержке международных инвестиционных проектов, будет подписан ряд двусторонних соглашений.

В работе принимают участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый, представители федеральных министерств и ведомств, научно-исследовательских организаций.