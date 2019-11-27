Нужна программа по изучению экосистем Мирового океана и его потенциала

В Совете Федерации обсудили проблемы и перспективы освоения биоресурсов Мирового океана в интересах России

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров провел заседание Научно-экспертного совета на тему «Проблемы и перспективы освоения биоресурсов Мирового океана в интересах Российской Федерации».

Как сообщил первый вице-спикер СФ, тема заседания Совета была предложена Президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.

По словам Николая Федорова, ещё тридцать лет назад наша страна являлась крупнейшей рыболовной державой мира. В СССР в год добывалось до одиннадцати миллионов тонн морских биоресурсов, преимущественно вдали от родных берегов: открытых районах Мирового океана. Сегодня этот показатель более чем вдвое ниже: около пяти миллионов тонн по итогам прошлого года. Из них только семьсот тысяч тонн добываются за пределами российской исключительной зоны. «Столь резкое сокращение дальнего промысла обусловлено целым рядом причин. Это и финансовые проблемы отрасли, и старение экспедиционного флота, и отставание в применении современных средств промысла», — отметил парламентарий.

Одной из главных причин Николай Федоров назвал резкое снижение научной активности в открытых частях Мирового океана. В соответствии с действующими в мире правилами обязательным условием обеспечения доступа страны к биоресурсам открытых районов Мирового океана является проведение ею научных исследований. Их малый объём или отсутствие ведут к наложению ограничений на промысел, считает сенатор. «Низкая промысловая и научная активность России может привести к постепенному вытеснению нашей страны и нашего флага из традиционных районов рыболовства в открытых районах Мирового океана. Это чревато серьёзнейшими геополитическими последствиями», — заявил первый вице-спикер СФ. Он указал, что сейчас, по сути, наступает очередной передел жизненного пространства планеты. Прибрежные воды и шельф уже поделены, теперь развернулась конкуренция за поверхность и дно Мирового океана. И здесь, уверен Николай Федоров, главное, не упустить время, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Как проинформировал первый вице-спикер СФ, Председатель СФ считает, что с учетом особой значимости сегодняшнего вопроса полагает правильным предложить его для рассмотрения на оперативном совещании Совета Безопасности Российской Федерации.

Николай Федоров отметил, что международное регулирование вопросов добычи морских биоресурсов постоянно усложняется и ужесточается. На уровне ООН началась подготовка международного договора о защите морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции. Речь идет о серьёзнейших вопросах: от учреждения морских районов, в которых будут регулироваться любые виды деятельности, до распределения выгод от использования морских ресурсов.

«Если у России не будет возможности подкреплять свою позицию результатами научных исследований, мы лишимся доступа к ресурсам Мирового океана», — подчеркнул законодатель.

Николай Федоров отметил, что напрямую связаны с Мировым океаном вопросы экологии и изменение климата. «Здоровье океанов» может сыграть решающую роль в сохранении климата планеты.

Парламентарий констатировал, что сегодня основные положения государственной политики в области морской деятельности изложены в Морской доктрине РФ. Также действует Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 г. «В рамках реализации этих документов, прежде всего, необходимо принять меры по модернизации, переоснащению и строительству научного и научно-промыслового флота. Кроме того, следует наладить эффективную систему межведомственной координации научных программ, обеспечить организацию морских ресурсных исследований», — подчеркнул Николай Федоров.

Сенатор считает, что необходима чёткая координация действий в рамках единой программы ресурсных и научных исследований, в том числе при организации дальних научно-исследовательских, разведывательных экспедиций.

Николай Федоров предложил предусмотреть увеличение финансирования на морские научные экспедиции в стратегически важные для России районы Мирового океана.

Кроме того, по словам первого вице-спикера, важно организовать подготовку и переподготовку специалистов по проблемам морских охраняемых районов, по оценке воздействия на окружающую среду, последующее продвижение этих специалистов в соответствующие международные структуры. Это усилит позиции России как в данных структурах, так и в целом на международной арене, а также сыграет большую роль в обеспечении занятости. Целесообразно также выстроить систему взаимного признания квалификации профильных экспертов, чтобы не допустить монополизации отдельными странами подготовки и лицензирования таких специалистов.

«Для дальнейшего развития рыболовного промысла за пределами исключительной экономической зоны России необходим комплекс мер государственной поддержки», — подчеркнул законодатель. В частности, важно стимулировать новые перспективные направления добычи биоресурсов.

По словам Николая Федорова, Совет Федерации уделяет большое внимание законодательному обеспечению развития рыбохозяйственного комплекса. «Мы постоянно ведём мониторинг реализации действующего законодательства. Но время не стоит на месте. Возможно, пора приступить к кодификации законодательства в сфере рыболовства с учетом современных реалий и новых вызовов. Нужно создать такие условия, чтобы работать на опережение, интенсивно развивать рыболовный промысел, в том числе в открытых частях Мирового океана», — сказал сенатор.

Николай Федоров указал, что отдельно надо проработать направления совершенствования международно-правового обеспечения морской деятельности и развития международного сотрудничества в сфере рыболовства.

Парламентарий также сообщил о некоторых организационных вопросах деятельности Научно-экспертного совета. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала распоряжение, в соответствии с которым создана новая секция «Государственная культурная политика», координатором которой стал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. Секция 4 «Научная и культурная политика, образование» преобразована в секцию «Научная политика и образование». Координатором секции 2 «Финансово-экономическая политика» стал председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В своем докладе вице-президент РАН Андрей Адрианов рассказал об основных мерах, которые необходимо принять, чтобы Россия не была вытеснена из Мирового океана.

Статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев познакомил с предложениями в сфере океанологического рыболовства. В частности, он считает важным продолжить работу комплексных исследований в районе Арктики, в том числе по ценным биоресурсам.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, представители министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, профильных организаций, научного сообщества.