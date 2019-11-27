В СФ обсудили вопросы защиты прав российских граждан за рубежом

Защита прав российских граждан за рубежом является одной из основных задач, закрепленных в Концепции внешней политики РФ, отметил заместитель Председателя СФ И. Умаханов

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев провел «круглый стол» на тему «О правоприменительной практике и совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, члены того же Комитета СФ Олег Морозов и Баир Жамсуев, председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, представители МИД РФ, других профильных министерств и ведомств, неправительственных организаций, экспертного сообщества.

«Защита прав российских граждан за рубежом является одной из основных задач нашей страны, закрепленных в Концепции внешней политики Российской Федерации», — отметил Ильяс Умаханов, открывая работу «круглого стола».

По словам законодателя, за последние годы много сделано для систематизации и совершенствования работы в этом направлении. «Между тем, еще значительное число россиян нуждаются в квалифицированной правовой поддержке за рубежом».

«Совет Федерации систематически работает в этом направлении, держит в фокусе неослабевающего внимания вопросы практической деятельности и координации усилий по совершенствованию механизма

«В частности, эта тема поднималась в ходе работы V Международного гуманитарного Ливадийского форума, состоявшегося летом этого года в Крыму», — напомнил Ильяс Умаханов. Он подчеркнул, в частности, что глава верхней палаты российского парламента поручила внести в Министерство финансов РФ предложения о выделении в федеральном бюджете на 2020 год средств на защиту россиян за рубежом.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев также обратил внимание на то, что нынешний «круглый стол» — не первое мероприятие, направленное на выработку мер по защите российских граждан и соотечественников за рубежом, — сообщили нам в Совете Федерации Р.

«Вновь обращаемся к этой теме, поскольку в последние годы количество нарушений прав граждан России и соотечественников имеет тенденцию к устойчивому росту, причем, дискриминационные практики становятся все более разнообразными. Среди них: экстрадиция лиц, задержанных в третьих странах, высылка российских дипломатов, аресты и обыски журналистов, незаконное изъятие детей у родителей, преследования и тюремное заключение», — сказал сенатор.

По его мнению, эта тенденция отражает складывающуюся напряженную международную обстановку, одной из отличительных черт которой стало осознанное и последовательное нагнетание в ряде государств Запада антироссийских настроений. В связи с этим, считает сенатор, необходима система автоматических мер реагирования на подобные нарушения.

«Существенным подспорьем в работе является наличие финансовых возможностей для оказания адвокатской и другой юридической помощи россиянам и зарубежным соотечественникам», — подчеркнул Константин Косачев.

Председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сообщил участникам «круглого стола» об итогах подобного мероприятия, состоявшегося на площадке Государственной Думы.

Участники обсудили эффективность и пути совершенствования существующих механизмов защиты прав и законных интересов граждан РФ, попавших за рубежом в трудные жизненные ситуации.