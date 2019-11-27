Изменения в валютном законодательстве с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств» (за исключением отдельных положений).

Данный документ вносит ряд существенных изменений в сферу валютного регулирования и валютного контроля, касающихся в том числе внешнеторговой деятельности юридических лиц-резидентов.

В законе появилось новое понятие – «организации финансового рынка». С 1 января 2020 г. требования валютного законодательства будут распространены на счета резидентов, открытые не только в иностранных банках, но и в так называемых «иных организациях финансового рынка». Согласно положениям новой редакции ч. 1 ст. 12 закона №265-ФЗ такие организации в соответствии со своим личным законом имеют право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента.

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии, изменении реквизитов и закрытии счетов в иностранных организациях финансового рынка, а также представлять в налоговые органы отчеты о движении средств по таким счетам.

Следующее и главное нововведение – это отмена требований о репатриации доходов в российской валюте по внешнеторговым контрактам.

Во-первых, вводится поэтапная отмена требований о репатриации резидентами экспортной выручки в отношении внешнеторговых контрактов, сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации в отношении экспорта большей части сырьевых товаров под установленными законом № 265-ФЗ кодами ТН ВЭД ЕАЭС (в частности, нефти и нефтепродуктов, природного газа, отходов и лома металлов, драгоценных камней) в следующем порядке:

с 1 января 2020 г. – в отношении не более 10% суммы внешнеторгового контракта;

с 1 января 2021 г. – в отношении не более 30% суммы внешнеторгового контракта;

с 1 января 2022 г. – в отношении не более 50% суммы внешнеторгового контракта;

с 1 января 2023 г. – в отношении не более 70% суммы внешнеторгового контракта;

с 1 января 2024 г. – в отношении всей суммы внешнеторгового контракта.

Во-вторых, с 1 января 2020 г. полностью, т.е. в отношении всей суммы контракта, отменяется требование о репатриации резидентами экспортной выручки в отношении внешнеторговых контрактов, сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в отношении иных несырьевых товаров, за исключением товаров некоторых категорий, соответствующих определенным кодам единой ТН ВЭД ЕАЭС (например, древесины, древесного угля, лесоматериалов).

Отмеченные положения закона № 265-ФЗ не применяются в отношении внешнеторговых контрактов, заключенных между резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями, и нерезидентами.

Несмотря на либеральность новаций, ст. 24 закона № 265-ФЗ дополнена ч. 4, устанавливающей для резидентов обязанность обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым контрактам, которые заключены между резидентами и нерезидентами и на которые распространяются требования закона № 265-ФЗ, иных актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля, путем получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанных контрактов, или иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации, если в отношении внешнеторговых контрактов, заключенных между такими резидентами и нерезидентами, требования, установленные п. 1 ч. 1 ст. 19 закона № 265-ФЗ, были отменены. При этом в ст. 23 закона включен п. 21, закрепляющий право агентов валютного контроля запрашивать у резидентов документы, подтверждающие исполнение или прекращение обязательств нерезидентов по внешнеторговым контрактам в соответствии с ч. 4 ст. 24 данного федерального закона, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

В целях совершенствования информационного взаимодействия для выполнения задач валютного контроля в ч. 6.1 ст. 23 закона № 265-ФЗ внесена поправка, согласно которой таможенные органы передают Банку России и уполномоченным банкам в электронном виде не только информацию о зарегистрированных декларациях на товары, но и о статистических формах учета перемещения товаров.