Закон и беззаконие

Использование предварительных решений ускоряет процесс выпуска товаров

Автор: ИА “Русские Новости”
таможня

Южное таможенное управление наделено полномочиями по оказанию государственной услуги по принятию предварительных решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Государственная услуга предоставляется на основании заявления заявителя в ФТС России или региональное таможенное управление.

Заявление о принятии предварительного решения составляется на бумажном носителе или в виде электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Направление заявления в электронном виде через портал госуслуг полностью исключает время на почтовые пересылки и сокращает общий срок получения предварительного решения практически вдвое.

Одной из актуальных и востребованных на сегодняшний день является процедура принятия Федеральной таможенной службой решений о классификации товаров в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода времени. От лица ФТС России данные решения выдает Управление товарной номенклатуры. Порядок принятия данных решений регламентируется статьями 16, 17 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Особенности декларирования товара, перемещаемого в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде определены статьей 117 ТК ЕАЭС и статьей 103 закона № 289-ФЗ, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Использование предварительных решений и решений о классификации оборудования, перемещаемого в несобранном/разобранном виде, позволяет существенно ускорить процесс выпуска товаров, так как инспектору нет необходимости детально разбираться в тонкостях классификации сложного или разобранного оборудования, запрашивать дополнительную техническую документацию и проводить проверки, зачастую связанные со значительными суммами обеспечения уплаты таможенных платежей, а достаточно лишь сверить характеристики товара с указанными в решении.

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