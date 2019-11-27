Закон и беззаконие

Таможенники выявили около 400 граммов сильнодействующих веществ в международном отправлении

Автор: ИА “Русские Новости”

Новороссийские таможенники выявили около 400 граммов сильнодействующих веществ в международном почтовом отправлении.

Жительница г. Новороссийска, являясь индивидуальным предпринимателем, организовала продажу косметических средств, лекарственных чаев и трав, биологически активных добавок, а также различных препаратов для похудения на арендуемой торговой площади. Заказ товара осуществляла через интернет-магазин. Международное отправление с товаром из Республики Казахстан курьер доставил предприимчивой женщине прямо на рабочее место – в торговый павильон. Получатель была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новороссийской таможни при получении товара. В посылке были обнаружены препараты для похудения. Таможенники провели оперативно-розыскные мероприятия: в ходе обследования помещения торгового павильона под прилавком были еще обнаружены и изъяты препараты для похудения.

По результатам экспертизы установлено, что предъявленные на исследование образцы изъятого товара содержали сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой 397,17 гр. Ввоз данных препаратов на территорию Российской Федерации запрещен, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

По данному факту отделением дознания Новороссийской таможни было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ). Проводятся следственные действия.

За незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ гражданка может понести наказание в виде лишения свободы до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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