Межведомственный проект «Маршрут безопасности» объединяет специалистов различных ведомств Астраханского региона, деятельность которых нацелена на формирование здорового общества без вредных привычек. На этот раз в центре внимания специалистов Центра медицинской профилактики (ЦМП) и Областного центра профилактики и борьбы со СПИД — учащиеся колледжа профессиональных технологий поселка Красные Баррикады Астраханской области.

Цель акции – формирование у подрастающего поколения астраханцев стойкого «иммунитета» к вредным привычкам, мотивация ведения здорового образа жизни.

Эксперты считают, что возрастная категория ребят, собравших в аудитории (16-18 лет) — самая чувствительная к быстрому восприятию любой информации и приобретению навыков как полезных, так и вредных. Поэтому акцент в профилактике химических зависимостей делается на старшеклассниках, учащихся средне-профессиональных учебных заведениях, первокурсниках вузов.

Психолог ЦМП Ирина Осокина профессионально и в доступном формате представила ребятам и преподавателям информацию о простых, но важных принципах здорового образа жизни: оптимальной физической активности, рациональном питании, здоровом сне, распорядке дня, отказу от вредных привычек. Вопрос об отрицательном влиянии на растущий организм электронных сигаретах вызвало особый интерес у учащихся. Продвигаемая маркетологами идея о безвредности электронных устройств не имеет под собой доказательств, однако примеры, показывающие тот урон, который наносят они организму, очевиден.

Популяционные мероприятия, к коим относится и данное событие, безусловно не способно в одночасье изменить привычки людей, однако поступательная и регулярная профилактическая работа на всех уровнях исторически доказала свою эффективность — 2017 г. Профилактической службе исполнилось 90 лет, — сообщает отдел подготовки и тиражирования медицинских информационных материалов ГБУЗ АО «ЦМП».

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