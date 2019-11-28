Урологи удалили опухоль, сохранив орган

Удалили опухоль, сохранив орган: урологи Александро-Мариинской областной клинической больницы освоили малоинвазивные операции на почках

При проведении МРТ поясничного отдела позвоночника, у 42-летней пациенткивыявлено новообразование правой почки. В плановом порядке женщина была госпитализирована в урологическое отделение Александро-Мариинской областной клинической больницы.

После комплекса дополнительных обследований, консилиума с участием онкологов, врачами принято решение провести операцию лапароскопическим способом. Органосохраняющая операция на почке – этосовременныйвысокотехнологичный метод хирургического лечения. Подобное хирургическое вмешательство было выполненов отделении урологии впервые. Операцию, которая длилась менее 2-хчасов, провелиурологи Павел Матвеев и Владимир Ляшенко, анестезию обеспечил врач-анестезиолог-реаниматолог Виктор Соколов.

«К счастью,размер опухоли не превышал 2 см в диаметре, и новообразование не успело распространиться дальше границ почки. Операция проводилась без разреза, через несколько проколов троакаром.Нам удалось удалить опухоль без отключения кровотока, сохранив здоровую часть почки», — рассказывает врач-уролог высшей квалификационной категории ГБУЗ АО АМОКБ Павел Матвеев.

По эффективности открытая и лапароскопическая резекции почки сопоставимы. Однако после полостной операции пациентка могла бы провести в больнице от 7 до 12 дней, а реабилитационный период мог затянуться до полугода. Кроме того, широкие хирургические разрезы могут приводить и к отдаленным проблемам – развитию грыжи с необходимостью повторных операций. Сегодня, спустя 3 дня, состояние пациентки оценивается врачами как удовлетворительное, и женщина готовится к выписке.

Как рассказывает заведующий урологическим отделением Владимир Ляшенко, существует множество разновидностей опухолей почки: врождённые или приобретённые кисты почек есть почти у каждого. В большинстве своём, они не опасны, но за ними нужно постоянно наблюдать. Патологией считается – увеличение размеров образования. Узнать об этом просто — сделать УЗИ.Заподозрить наличие проблемы стоит также при появлении крови в моче. Она очень вязкая, собирается в крупные сгустки. Бывает, что такой комок перекрывает мочеточник. При этом человек чувствует резкую боль в нижней части живота.

Врачи поясняют, что при своевременной диагностике и радикальном лечениина порядоквозрастает шанс на полное выздоровление. Вот почему так важно выявить опухоль на самом раннем этапе.

Добавим, что сегодня в урологическом отделении Александро-Мариинской больницы проводят сложные операции при такой патологии, как аномалии развития мочеполовой системы (крипторхизм, киста урахуса, гидронефроз), опущение почки, камни мочеточника, кисты и опухоли почки. Все операции при показаниях проводятся лапароскопическим методом, через несколько проколов.Постоянно специалисты отделения повышают уровень качества лечения профильных больных.В 2019 году больница получила лицензию на оказание помощи пациентам по онкоурологии.

«Врачи нашего отделения прошли обучение на базе городского центра эндоскопической урологии и новых технологий г.Санкт-Петербург. В течение месяца доктора непосредственно участвовали в операциях, ассистировали, наблюдали пациентов в послеоперационном периоде. Это позволило нам внедрить современные методики в нашу повседневную практику. Теперь количество полостных операций станет минимальным и по специальным показаниям», — говорит Владимир Ляшенко.