Андрей Кутепов: Территории опережающего социально-экономического развития необходимо поддерживать посредством снижения страховых взносов.

Сенатор направил письмо в Министерство экономического развития РФ, в котором проанализирована ситуация со страховыми взносами в деятельности территорий опережающего социально-экономического развития.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что в адрес Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова направлено письмо, в котором проанализировано влияние тарифов страховых взносов на работу территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«По поручению Совета Федерации в период весенней сессии 2022 года наш Комитет провел мониторинг применения на ТОСЭР особого правового режима осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития, создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения», — отметил сенатор.

По его словам, 21 субъект РФ отметил необходимость снижения страховых взносов для резидентов ТОСЭР по истечении трех лет после их создания с целью привлечения новых инвесторов в регионы.

«В редакции статьи 427 Налогового кодекса РФ до 1 мая 2022 года указано, что пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидентов ТОР (ТОСЭР), получивших такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня их создания. Регионы неоднократно отмечали, что такое временное ограничение по применению ключевой меры поддержки в форме пониженных тарифов страховых взносов стимулирует привлечение резидентов только в течение указанного срока и по его истечении снижает пул новых резидентов», — указал Андрей Кутепов.

Федеральным законом от 1 мая 2022 г. №121-ФЗ «О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» Правительство РФ наделено правом устанавливать критерии оценки созданных до 1 января 2022 г. ТОСЭР и порядка ее проведения в целях продления до 31 декабря 2024 г. включительно периода, в течение которого плательщики страховых взносов, приобретая статус резидента ТОСЭР, получают право на применение пониженных тарифов страховых взносов, указанных в подпункте 5 пункта 2 статьи 427 Налогового кодекса РФ.

Однако в проекте постановления Правительства РФ об утверждении таких критериев одним из обязательных условий является создание ТОСЭР на территории региона, в котором объем добычи угля в течение предшествующего проведению оценки года составляют более 100 млн тонн.

«Под указанный критерий подпадает исключительно ТОСЭР «Новокузнецк», — сообщил Андрей Кутепов.

«Не принижая важности стимулирования развития инвестиционной инфраструктуры Кузбасса считаем не менее важным развитие и других ТОСЭР, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность включения в реализацию Федерального закона №121-ФЗ иных субъектов Российской Федерации и закрытых административно- территориальных образований Российской Федерации», — подчеркнул сенатор.