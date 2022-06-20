К. Косачев: Патриотический культурно-образовательный проект «Поезд Памяти» необходим молодежи России и Беларуси

К. Косачев и Л. Гумерова приняли участие в видеомосте Москва – Минск, посвященном патриотическому культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти».

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев и председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова приняли участие в видеомосте Москва – Минск, посвященному патриотическому культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти».

«Сегодня с Белорусского вокзала в Москве 100 российских школьников направятся в сторону Бреста, где 21 июня стартуют мероприятия патриотического культурно-образовательного проекта», — сообщил Константин Косачев.

Вице-спикер СФ напомнил, что маршрут поезда пройдет по территории восьми субъектов РФ и семи городам Беларуси, которые перенесли бремя фашистского ига. «Маршрут движение поезда пройдет через Брест, Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьму, Кубинку, Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Оршу, Могилев, Гомель и 3 июля проект завершится в Минске. Для молодых людей из всех 85 субъектов Российской Федерации и всех областей Республики Беларусь — это возможность соприкоснуться с историей, с подвигами предшествующих поколений. Это также и установление прямых молодежных контактов между регионами».

«Наши белорусские друзья бережно сохраняют память о нашей общей истории и активно участвуют в реализации проекта», — подчеркнул вице-спикер СФ.

По словам Константина Косачева, на будущий год этот проект может быть предложен партнерам из ЕАЭС, потом СНГ, и в юбилейный год 80-летия Победы планируется привлечь к проекту участников в том числе из других стран, которые воевали в составе антигитлеровской коалиции.

Лилия Гумерова отметила, что хорошее, доброе и объединяющее дело найдет поддержку и продолжение в России и Беларуси, а также, возможно, в других странах СНГ.

«Это уникальный проект, имеющий огромное воспитательное значение.», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, «Поезд Памяти» — ответ на попытки фальсифицировать нашу историю. «Уверена, что изложение материала в учебниках истории должно быть сделано на патриотическое, нравственное воспитание, на развитие и укрепление чувства гордости за подвиг многих поколений, созидавших и защищавших наше общее Отечество. Именно при личном участии детей в таких проектах как «Поезд Памяти» возникает такое чувство сопричастности и ответственности», — считает Лилия Гумерова.

Участник видеомоста в Минске — председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискевич сообщил, что в информационном освещении проекта будет помогать большой медиапул журналистов как с белорусской, так и с российской стороны, а волонтеры – оказывать поддержку в городах, по которым будет проходить маршрут поезда.

Патриотический проект «Поезд Памяти» реализуется Советом Федерации в партнерстве с ОАО «Российские железные дороги», Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО «Большая перемена» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

Участниками проекта станут учащиеся десятых классов общеобразовательных школ Российской Федерации и Республики Беларусь (по 100 человек с каждой стороны) — победители олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны.