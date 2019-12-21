Таможенники изъяли контрафактную «брендовую» обувь «Chanel»

Новороссийские таможенники изъяли контрафактную «брендовую» обувь «Шанель», по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.

На Новороссийский таможенный пост (ЦЭД) российским обществом с ограниченной ответственностью была подана декларация на товары, прибывшие в морской порт Новороссийск из Турции.

– В контейнере находилось более 5 тысяч пар обуви, различных моделей, турецкого производства. Должностными лицами Новороссийского западного таможенного поста был проведен таможенный досмотр товара, в результате которого было установлено, что часть товара – 32 пары кроссовок – имеет маркировку на подошве и эмблему на боковой части верха обуви в форме двух букв «С» с взаимным пересечением, одна из которых развернута в противоположную сторону, предположительно обладающих признаками контрафактных, – рассказал начальник отдела таможенного досмотра Новороссийского западного таможенного поста Владимир Смыгин. – Представителю правообладателя товарного знака «Chanel» направили запрос с целью получения информации о нарушении прав владельца.

Представитель правообладателя «Chanel Sarl/Шанель Сарл» в ответном письме, попросил таможенников рассмотреть вопрос о привлечении российской фирмы, которая ввезла товар, к ответственности за незаконное использование товарного знака. Общую сумму ущерба от возможной реализации изъятой продукции правообладатель оценил в 1,6 млн рублей, — сообщил нам представитель Новороссийской таможни.

– В соответствии с заключением таможенного эксперта используемые обозначения на обуви были признаны сходными до степени смешения с зарегистрированными и охраняемыми на территории Российской Федерации товарными знаками, принадлежащими компании «Chanel Sarl». Ни маркировка, ни навесные этикетки, ни способ исполнения товарных знаков не соответствуют оригинальным. О контрафактности задержанной обуви свидетельствует отсутствие оригинальной упаковки, несоответствие оригинальному дизайну и плохое качество товара, – пояснил начальник отделения торговых ограничений и экспортного контроля Новороссийской таможни Юрий Зубко. – Решением Арбитражного суда Краснодарского края российская компания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией контрафактного товара, который будет уничтожен.