Закон и беззаконие

Таможенники изъяли контрафактную «брендовую» обувь «Chanel»

Автор:

Новороссийские таможенники изъяли контрафактную «брендовую» обувь «Шанель», по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.

На Новороссийский таможенный пост (ЦЭД) российским обществом с ограниченной ответственностью была подана декларация на товары, прибывшие в морской порт Новороссийск из Турции.

– В контейнере находилось более 5 тысяч пар обуви, различных моделей, турецкого производства. Должностными лицами Новороссийского западного таможенного поста был проведен таможенный досмотр товара, в результате которого было установлено, что часть товара – 32 пары кроссовок – имеет маркировку на подошве и эмблему на боковой части верха обуви в форме двух букв «С» с взаимным пересечением, одна из которых развернута в противоположную сторону, предположительно обладающих признаками контрафактных, – рассказал начальник отдела таможенного досмотра Новороссийского западного таможенного поста Владимир Смыгин. – Представителю правообладателя товарного знака «Chanel» направили запрос с целью получения информации о нарушении прав владельца.

Представитель правообладателя «Chanel Sarl/Шанель Сарл» в ответном письме, попросил таможенников рассмотреть вопрос о привлечении российской фирмы, которая ввезла товар, к ответственности за незаконное использование товарного знака. Общую сумму ущерба от возможной реализации изъятой продукции правообладатель оценил в 1,6 млн рублей, — сообщил нам представитель Новороссийской таможни.

– В соответствии с заключением таможенного эксперта используемые обозначения на обуви были признаны сходными до степени смешения с зарегистрированными и охраняемыми на территории Российской Федерации товарными знаками, принадлежащими компании «Chanel Sarl». Ни маркировка, ни навесные этикетки, ни способ исполнения товарных знаков не соответствуют оригинальным. О контрафактности задержанной обуви свидетельствует отсутствие оригинальной упаковки, несоответствие оригинальному дизайну и плохое качество товара, – пояснил начальник отделения торговых ограничений и экспортного контроля Новороссийской таможни Юрий Зубко. – Решением Арбитражного суда Краснодарского края российская компания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией контрафактного товара, который будет уничтожен.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяУвеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплаты более трех миллионов работников
Следующая статьяТаможенники информируют о преимуществах использования «предварительных решений»

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

О запрете продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

Закон и беззаконие
В Комитете Совета Федерации по социальной политике состоялось заседание, в ходе которого сенаторы рекомендовали к одобрению ряд федеральных законов. Мероприятие провел председатель Комитета СФ Валерий...
Узнать больше

Таможенники информируют о преимуществах использования «предварительных решений»

Закон и беззаконие
В целях упрощения перемещения оборудования через таможенную границу для участника внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) законодательством предусмотрено два механизма предварительной оценки ввозимого оборудования на...
Узнать больше

С 4 февраля 2020 года при перемещении свыше 100 тыс. долларов физлица будут обязаны предоставить подтверждающие документы

Закон и беззаконие
Южное таможенное управление информирует: с 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или)...
Узнать больше

ЮТУ: выявленный после выпуска товаров ущерб государству составил более 1 млрд рублей

Закон и беззаконие
Южное таможенное управление: выявленный по результатам таможенного контроля после выпуска товаров ущерб экономическим интересам государства составил более 1 млрд рублей За 11 месяцев 2019 года...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.