Закон и беззаконие

Таможенники информируют о преимуществах использования «предварительных решений»

Автор: ИА “Русские Новости”
таможня

В целях упрощения перемещения оборудования через таможенную границу для участника внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) законодательством предусмотрено два механизма предварительной оценки ввозимого оборудования на предмет его соответствия заявленному коду ТН ВЭД.

Первый – получение предварительного решения о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Такие решения принимаются уполномоченными таможенными органами, на основании представленной участником ВЭД документации с указание технических и коммерческих характеристик товара и пр., и являются государственной услугой. Декларирование товара осуществляется в Центрах электронного декларирования (далее – ЦЭД) и в таможнях фактического контроля.

Второй – получение решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде (далее – решения о классификации).

Такие решения принимаются Управлением товарной номенклатуры ФТС России на основании представленной участником ВЭД технической документации и внешнеэкономического контракта. Декларирование осуществляется в таможнях фактического контроля по частям или компонентам в течение длительного периода времени (до двух лет с возможным продлением до 6 лет).

Декларирование оборудования, поставляемого в разобранном виде без предварительных решений или решений о классификации товара, представляет наибольший риск с точки зрения занижения причитающихся таможенных платежей, так как проверка правильности классификации, а также перечня компонентов, входящих в состав оборудования, их технологической связи, выполняемых функций и соответствующей технической документации при ограниченном количестве времени на выпуск товара весьма затруднительна.

Для выявления неверной классификации таможенные органы для случаев декларирования оборудования без предварительных решений и решений о классификации применяют систему управления рисками и разрабатывают соответствующие профили риска. Товарные партии, на которые сработали профили риска, исключаются из технологии авторегистрации и автовыпуска, а оборудование выпускается под обеспечение, что значительно увеличивает временные и финансовые затраты на таможенные операции.

На поставки с предварительными решениями или решениями о классификации данные меры не распространяются.

Кроме того в соответствии с пунктом 5 статьи 21 ТК ЕАЭС государствами-членами ЕАЭС в транзитных декларациях признаются коды товаров, указанные в предварительных решениях или решениях о классификации товаров, перемещаемых в несобранном или разобранном виде. Получение таких решений позволяет участнику ВЭД избегать проблем при перемещении оборудования в соответствии с процедурой таможенного транзита, когда при возникновении сомнений в отношении заявленных сведений требуется внесение обеспечения таможенных платежей и налогов.

Процедура получения предварительного решения является государственной услугой, она полностью автоматизирована и может быть получена участником ВЭД через единый портал государственных услуг (ЕПГУ), что существенно сокращает сроки ее получения.

Для получения в электронном виде решений о классификации ФТС России разработала программное средство, позволяющее заявителям обращаться за принятием решений о классификации через личный кабинет, получать такие решения в личном кабинете, вести переписку по запросу дополнительной информации, внесению изменений в решение, отказам, а также вести автоматический учет ввозимых компонентов оборудования при декларировании, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

В настоящее время Сервис «Классификация товаров, перемещаемых в виде компонентов» раздела «Личный кабинет участника ВЭД» официального сайта ФТС России проходит тестирование.

Согласно государственному контракту работы должны быть завершены во второй половине 2020 года.

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