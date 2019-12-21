В Комитете Совета Федерации по социальной политике состоялось заседание, в ходе которого сенаторы рекомендовали к одобрению ряд федеральных законов. Мероприятие провел председатель Комитета СФ Валерий Рязанский.

В заседании также приняли участие заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай, начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РФ, заместитель председателя антинаркотического комитета Андрей Храпов, заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РФ Валерий Кирилишин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Представители исполнительных органов государственной власти поддержали инициативу Комитета СФ по социальной политике о запрете продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним.

Соответствующие поправки будут доработаны ко второму чтению законопроекта в части ограничения продажи и распространения никотинсодержащей продукции.

«Надо приравнять никотиносодержащие смеси к тем видам жевательного и сосательного табака, которые уже урегулированы в антитабачном законе. Таким образом мы решим проблему со свободной продажей этих веществ для несовершеннолетних», — заявил Олег Салагай.

Как сообщил Андрей Храпов, только за вчерашний день поступило 12 заявлений от граждан с просьбой оградить детей от опасности употребления никотиносодержащих смесей.

По словам Анны Поповой, ранее смесь не относилась ни к какому виду продукции. «Вчера мной было подписано информационное письмо о том, чтобы отнести эти вещества к пищевой продукции, и со вчерашнего дня она подпадает под какие-то ограничения», — отметила она.

Участники обсуждения сошлись во мнении о необходимости запрета продажи этих изделий также и через Интернет.

В ходе заседания Комитет СФ по социальной политике рекомендовал к одобрению ряд федеральных законов в сфере здравоохранения. Так, поддержан закон, расширяющий перечень лекарственных препаратов, закупка которых будет проводиться централизованно за счет федерального бюджета с экономией бюджетных средств.

«Это поэтапная передача от регионов на федеральный уровень лекарственного обеспечения граждан, больных орфанными заболеваниями. Финансирование пяти самых дорогостоящих заболеваний уже было переведено ранее, теперь переводим еще два», — отметил Валерий Рязанский. По словам сенатора, это большая помощь регионам: по двум заболеваниям в сумме примерно 2 млрд руб.

В случае раннего назначения и получения лекарственных препаратов для лечения пациенты, включая детей, смогут обучаться и работать, у них улучшится качество жизни за счет уменьшения выраженности клинических проявлений заболеваний.

«Проблема лечения больных с редкими (орфанными) заболеваниями является общей мировой проблемой, и ни в одной стране не обеспечены потребности таких больных полностью», — отметил законодатель.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить закон, которым исключается дублирующий и избыточный механизм контроля в рамках ведения государственного реестра лекарственных средств при регистрации в нем фармацевтической субстанции. Кроме того, члены Комитета поддержали закон, направленный на совершенствование порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, а также на урегулирование ряда вопросов в сфере обращения лекарственных средств.

«Законом устанавливается возможность ввоза в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов при наличии решения врачебной комиссии», — пояснила член Комитета СФ Татьяна Кусайко.

Комитет поддержал изменения в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которым устанавливается возможность создания в зонах аэропортов, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, специально выделенных изолированных помещений для курения табака, — отметил глава Комитета Совета Федерации.

Профильный Комитет СФ также рекомендовал к одобрению закон о повышении МРОТ до 12 130 руб., что соответствует величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 г.

«Принятие Федерального закона обеспечит повышение заработной платы около 3,2 миллионов работников», — отметил Валерий Рязанский.

Сенаторы также поддержали ряд изменений в законодательство о социальном страховании.