Большинство врачей считают, что цели национального проекта «Здравоохранение» недостижимы

Больше половины российских врачей считают, что цели национального проекта «Здравоохранение» недостижимы. Таковы результаты закрытого опроса, проведенного телеканалом «Доктор» среди участников профессиональной соцсети «Доктор на Работе». Результаты масштабного исследования (более 1300 респондентов) были представлены 18 декабря в рамках Девятого Научного Совета телеканала «Доктор». В дискуссии приняли участие более 100 участников: руководители российских клиник, главный внештатные специалисты Минздрава РФ, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, представители общественных объединений.

2019-й год вошел в историю, как первый год реализации национального проекта «Здравоохранение». Его ключевые цели — снижение смертности населения, ликвидация кадрового дефицита врачей, обеспечение всех пациентов качественной и своевременной медицинской помощью. Однако достижимыми цели нацпроекта к 2024 году при текущем развитии ситуации считают лишь 5% респондентов, частично достижимыми — 33,5%, практически недостижимыми — 53,3%,затруднились ответить — 8,2%.

Но, врачи также отметили и положительные результаты первого года реализации проекта. Улучшение инфраструктуры отметили 12% участников опроса, закупку новых медицинских аппаратов — 15,5%. Среди негативных результатов названы сокращение медперсонала (43,7%), ухудшение обеспечения лекарственными средствами (53,9%), выведение из эксплуатации медицинских препаратов без замены (30,5%), уменьшение зарплаты врачей (39,3%) и младшего медицинского персонала (28,5%),увеличение бумажной работы (73,3%).

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова подчеркнула, что российская система здравоохранения к 2019 году исчерпала свои резервы: «Для того, чтобы исправить ситуацию, нам необходимы дополнительные вложения. Это 820 млрд рублей в среднем в год к 3,3 трлн рублей в 2018 году. Думаю, нам найдут около 820 млрд рублей дополнительно к системе здравоохранения. Деньги должны пойти в первую очередь на кадры и первичное звено. Чтобы снять напряжение, как среди пациентов, так и среди медработников, а также увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни в России, финансирование здравоохранения нужно увеличить с 3,5% до 5% ВВП к 2024 году». Улумбекова отметила, что с 2012 года по 2018 год поток больных на систему здравоохранения увеличился, а ее мощность, то есть пропускная способность стала меньше. Число врачей сократилось на 46 тыс., а койко-мест на 160 тыс. Это привело к сокращения гарантированных объемов медицинской помощи.Сегодня в результате оптимизации оказались недовольны и пациенты, и медицинские работники.

В свою очередь, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России,Андрей Каприн сказал: «Любая история — это создание системы. И она должна создать комфортные условия для врачей, обезопасить и оберегать их. Сравнивать нас с другими странами еще рано. Например, в Японии национальный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями начался с 1951 года, в Великобритании еще раньше». Каприн подчеркнул, что недовольство системой здравоохранения у населения присутствует во всех странах, но именно критика и недовольство помогают найти несовершенства в системе и позволяют решить проблемы, чтобы двигаться дальше.

Ситуацию с обеспечением лекарствами пациентов, страдающих муковисцидозом (тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте), возьмут на контроль в Совете Федерации. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, выступая на Научном совете. Минздрав РФ подготовил разъяснительное письмо для регионов, в котором указывается что, при закупке препаратов следует учитывать медицинские показания пациента. В частности, если у человека есть индивидуальная непереносимость, к покупке допускаются препараты как по международному непатентованному наименованию, так и по торговому наименованию.

Участники опроса отметили и рост напряженности в отношениях врачей и пациентов. На вопрос, как повлияли на отношение населения к врачам громкие дела 2019 года, 82,1% респондентов отметили негативное влияние — пациенты стали меньше доверять врачам. С претензиями пациентов сталкивались в уходящем году 84,3% опрошенных врачей. Причину участники Научного Совета видят, в первую очередь, в законодательной незащищенности работы медицинского работника.

На фоне этих факторов 57,5% опрошенных медиков заявили об ухудшении отношения к государственной политике в сфере здравоохранения. И вместе с тем, участники Научного Совета отметили положительной влияние национального проекта «Здравоохранение» и выразили надежду на улучшение ситуации в будущем году.