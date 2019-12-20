Увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплаты более трех миллионов работников

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет способствовать повышению зарплаты более трех миллионов работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях, отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова

«С 1 января следующего года его размер составит 12 130 рублей, что на 7,5 процентов выше текущего показателя. Увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только рост заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат. Эта величина также влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности, по уходу за ребенком», — подчеркнула она.

По словам вице-спикера СФ, в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного. «На изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях».

Галина Карелова отметила, что Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Федерации, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.