А. Турчак наградил победителей Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

Проект для талантливых детей Арктики, Сибири и Дальнего Востока был организован в рамках Международного года языков коренных народов

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак провел встречу с детьми — победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети».

Вице-спикер СФ вручил награды 17 победителям проекта из Иркутской, Мурманской и Псковской областей.

«Совет Федерации на постоянной основе занимается поддержкой одаренных детей. Хотелось бы поблагодарить ваших родителей и педагогов за то, что они развивают и поддерживают вас, учат родному языку. То, что вы делаете — это даже не работа, а состояние души. Этим надо жить. Это и есть сохранение генетического кода, который заложен во всех нас», — сказал Андрей Турчак, обращаясь к собравшимся.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов уверен, что проект будет развиваться и дальше. «Благодаря этому вы встречаете новых друзей, передаете частичку культуры своих народов по всей стране. Очень здорово, что вы выполняете эту важную миссию», — сказал сенатор.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в верхней палате парламента от законодательного органа государственной власти Иркутской области Сергей Брилка отметил, что регион поддерживает коренные и малочисленные народы в рамках двух программ. «Есть еще над чем работать. Мне кажется, что вы, подрастая, займетесь этой работой, ведь вам дорого то место, где вы живете. Поэтому вы участвуете в таких серьезных и полезных конкурсах. Желаю вам новых успехов», — заключил законодатель.

Проект для талантливых детей Арктики, Сибири и Дальнего Востока был организован в рамках Международного года языков коренных народов при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов, Совета Федерации, компании «Лукойл».

В ходе церемонии ребят поздравили член Комитета СФ по экономической политике, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков, член Комитета СФ по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель в СФ от органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Во встрече приняли участие статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири Дальнего Востока Нина Вейсалова, представители региональных органов государственной власти.