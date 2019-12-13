Глава ассоциации предприятий общественного питания: через 20 лет 85% населения может страдать от ожирения

Высокий уровень ожирения, особенно среди детей – тревожный сигнал для России. Такое мнение высказал глава Ассоциации предприятий общественного питания МО, генеральный директор компании «Фудэксперт» Дмитрий Пронин на пресс-конференции Росстата.

Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин, следует из исследования Росстат «Итоги выборочного наблюдения рациона питания населения за 2018 год». Аналогичная ситуация и среди детей. Так, избыточная масса тела наблюдается у 31% детей возрастом от 3 до 13 лет. Ожирение – у 16,4%.

Проблема нездорового питания и ожирения должна решаться не только государством, но и бизнесом — отмечает Дмитрий Пронин. «Если этим вопросом не заниматься, то примерно через 20 лет соответствовать норме будут лишь 15 процентов населения. Проблемой надо заниматься комплексно, в том числе на межведомственном уровне. Государству нужно больше продвигать тематику спорта и здорового образа жизни, повышать доступность здорового питания. Отмечу, что это ответственность и бизнеса, который должен производить качественные продукты питания и доносить релевантную информацию потребителю», — сообщил нам представитель Ассоциации предприятий общественного питания Московского региона.

Впрочем, Росстат зафиксировал и позитивные изменения. Так, доля людей, которые регулярно питаются кисломолочными продуктами и фруктами – выросла. По сравнению с 2013 годом, количество людей, ежедневно или несколько раз в неделю включающих творог в свой рацион увеличилось на четверть — до 48,8%. Доля граждан, употребляющих фрукты регулярно выросла почти на 6% — до 60,3%.

«Есть распространенный миф, что качественное и здоровое питание — это дорого. Но это не совсем так. Самое здоровое питание, — и об этом говорят, как международные, так и отечественные эксперты по качеству пищевых продуктов, — это пища, которая снижает риски различных заболеваний. Фрукты, овощи, крупы, творог – относятся к категории полезной еды, кроме того, это продукты, которые доступны для всех потребителей», — отмечает Пронин.

При этом большинство людей сократили потребление мясного белка: среди мужчин потребление мяса сократилось на 5 кг – до 115 килограмм в год. Среди женщин – почти на 4 кг, до 68,5 кг. «Это положительный тренд, во всем мире снижается популярность мяса. Мировые производители предсказывают, что в будущем во всем мире люди будут есть на 50% меньше мяса. Альтернативой могут стать «новые продукты», в том числе соевый белок. Еще в 1999 году FDA призвала включать сою в ежедневный рацион для снижения рисков заболевания сердца. А с 1996 по 2009 год американский рынок сои вырос в 4,5 раза. Соя не уступает мясу как по количеству белка, так и аминокислот. Предприниматели, которые возьмут на себя производство и популяризацию этих продуктов – станут «королями рынка».

Напомним, в этом году крупнейший производитель коровьего молока в США Dean Foods разорился из-за растительных аналогов. По данным CNN, это связано с тем, что американцы стали пить много растительного молока и игнорировать коровье.