Политика

Делегация Совета Федерации встретилась с Председателем Парламента Финляндии

Автор: ИА “Русские Новости”
Россия Финляндия

Делегация Комитета СФ во главе с О. Мельниченко встретилась с Председателем Парламента Финляндии М. Ванханеном

Делегация Комитета СФ  по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера находится в Финляндии с рабочим визитом.

Делегация Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера во главе с Олегом  Мельниченко встретилась с Председателем Парламента Финляндии Матти Ванханеном.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов по сотрудничеству двух стран в Арктике.

«Арктика – территория для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Участники встречи сошлись во мнении, что интенсивное освоение природных ископаемых в арктическом регионе требует особого внимания к экологии этого макрорегиона, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«При реализации огромного экономического потенциала арктических территорий необходимо самое пристальное внимание уделять сохранению хрупких арктических экосистем. В противном случае, долгосрочный ущерб может превзойти выгоды», — отметил глава Комитета Совета Федерации.

Российские и финские парламентарии также рассмотрели вопросы развития арктического туризма. Было отмечено, что развитие туризма способствует сохранению в этом макрорегионе международного сотрудничества и мира.

СтраныРоссия Финляндия
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