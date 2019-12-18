В Сочи состоялось заседание коллегии Южного таможенного управления

Коллегия Южного таможенного управления рассмотрела вопросы концентрации таможенного декларирования в условиях присоединения Крымской и Севастопольской таможен и результаты работы подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в 2019 году.

В г. Сочи состоялось выездное заседание коллегии Южного таможенного управления. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Андрей Струков, начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко, заместители начальника управления, начальники служб, структурных подразделений аппарата управления и руководство таможен региона.

Открывая заседание, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Андрей Струков отметил, что сегодня трудно найти более значимые и приоритетные направления деятельности таможенных органов, и призвал руководство управления и таможен региона принять самое активное участие в реализации поставленных Федеральной таможенной службой задач.

О мероприятиях по концентрации таможенного декларирования в регионе деятельности ЮТУ в условиях присоединения Крымской и Севастопольской таможен доложил первый заместитель начальника управления Виктор Коптенко.

Реализация мероприятий по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД является одним из направлений большой планомерной работы по реформированию системы таможенных органов. Сегодня в составе ЮТУ осуществляют свою деятельность три центра электронного декларирования: Астраханский таможенный пост (ЦЭД) Астраханской таможни, Новороссийский таможенный пост (ЦЭД) Новороссийской таможни и Ростовский таможенный пост (ЦЭД) Ростовской таможни. Планом мероприятий («дорожной картой») по реформированию системы таможенных органов на период с 2018 по 2020 год предусмотрено, что в 2020 году в регионе деятельности управления будут функционировать два ЦЭД: Новороссийский в структуре Новороссийской таможни и Южный, создаваемый на базе Ростовского таможенного поста (ЦЭД), в структуре Южной электронной таможни.

Ключевым показателем успешной реализации мероприятий по реформированию системы таможенных органов является увеличение к 2020 году доли электронных деклараций на товары, зарегистрированных в ЦЭД, до 95 %. На текущем этапе практическая отработка принципа разделения функций по документальному и фактическому контролю осуществляется в формате эксперимента, проводимого ФТС России с 2015 года, который, по сути, является промежуточным, подготовительным этапом к переходу на работу в условиях полномасштабного применения технологии удаленного выпуска на постоянной основе. С 1 октября 2019 года к эксперименту успешно присоединись таможенные посты Крымской и Севастопольской таможен.

Во втором полугодии 2019 года Астраханским, Новороссийским и Ростовским ЦЭД зарегистрировано 95 тысяч деклараций на товары, что составило 66,5 % от общего количества ДТ, оформленных в регионе. Показатель по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД, установленный Комплексной программой развития ФТС России на текущий год, выполняется (целевой показатель – 60 %).

Дальнейшее проведение мероприятий по развитию функциональной специализации таможенных органов напрямую связано с созданием Южной электронной таможни и Южного таможенного поста (ЦЭД). Завершение данных мероприятий запланировано в 3 квартале 2020 года.

Доклад Виктора Коптенко дополнили выступления руководителей Крымской и Севастопольской таможен Олега Родионова и Виктории Кобец, представивших подробную информацию о проведенной в таможнях работе по обеспечению функционирования подчиненных таможенных органов в качестве таможенных постов фактического контроля с учетом концентрации таможенного декларирования в ЦЭД.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался организации работы и результатов деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в 2019 году. Данную тему раскрыл в своем докладе заместитель начальника управления – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Виталий Эбель. Он отметил, что в последние годы прослеживается уменьшение количества таможенных проверок, что свидетельствует о снижении административной нагрузки на бизнес. При этом экономическая эффективность проверок повысилась на 43 %. В среднем по итогам одной проверки доначислено 4,65 млн руб. (11 месяцев 2018 года ‑ 3,26 млн руб.). Результативность таможенных проверок составила 95 % (при установленном ФТС России контрольном значении – «не менее 84 %»). По результатам проверочной деятельности за 11 месяцев 2019 года в федеральный бюджет перечислено 406,57 млн рублей. Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров, а также иными контролирующими органами по материалам таможенных проверок возбуждено 908 дел об административных правонарушениях и 41 уголовное дело (11 месяцев 2018 г. – 715 дел об АП, 35 УД). Во взаимодействии с налоговыми органами проведено 109 проверочных мероприятий, по результатам контроля таможенными и налоговыми органами доначислено 832,7 млн руб. платежей, отказано в возмещении НДС на сумму 42,3 млн рублей.

Основной доклад был дополнен выступлениями начальника Новороссийской таможни Владимира Литвина, доложившего о результатах деятельности отдела таможенного контроля после выпуска товаров таможни, и начальника Астраханской таможни Ильдара Саидова, представившего результаты деятельности отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

По итогам заседания коллегии определены конкретные поручения по каждому из обсужденных направлений, реализация которых позволит Южному таможенному управлению продолжить эффективную работу по совершенствованию таможенного администрирования.