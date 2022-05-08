Горячие точки

Снайперов канадец Вали о своей работе в Украине…

Автор:
"Один из лучших снайперов мира" канадец Вали в Украине

«Зеленский обращался ко всем (нам), но на местах офицеры были совершенно беспомощны. Они не знали, что с нами делать».

«Один из лучших снайперов мира» канадец Вали вернулся с Украины домой. И рассказал, что сделал всего два выстрела, на иностранных наёмников не хватает оружия, ВСУ не очень хорошо подкованы, а дезертирство — общее место.

По словам Вали, после призыва Зеленского в страну въехали примерно 20 000 добровольцев, готовых воевать за Украину. Но… офицеры не знали, что с ними делать. Многие «так и мотались из одного AirBnB в другой. Те же, кому удалось найти себе воинскую часть, искали калаши по парикмахерским и хаотично подбирали патроны.

В итоге многие иностранцы дезертировали и уезжали обратно на родину. Вали только дважды выстрелил по окнам, а уехать решил после смерти двух украинских бойцов. Они выбрались покурить и попали под танковый обстрел.

СтраныКанада Россия Украина
Предыдущая статьяДонецк вновь под огнём, есть погибший
Следующая статьяБрифинг Минобороны России на вечер 8 мая

Ещё похожие новости

Брифинг Минобороны России на вечер 8 мая

Горячие точки
Вечерний брифинг Минобороны России по обстановке в зоне спецоперации: высокоточными ракетами в районе Соледара уничтожены вооружение и военная техника из США и западных стран ...
Узнать больше

Донецк вновь под огнём, есть погибший

Горячие точки
Утром ВСУ обстреляли Петровский район (ул. Камвольная, 40/2). По информации мэра города Алексея Кулемзина, в результате осколочного ранения грудной клетки погиб мужчина 1974 г....
Узнать больше

Брифинг Минобороны России на 8 мая

Горячие точки
Утренний брифинг Минобороны России по обстановке в зоне спецоперации: ▪️ Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных...
Узнать больше

Потери ВСУ на 2 мая 2022 года

Горячие точки
Потери украинской стороны в результате специальной военной операции ВС РФ на 2 мая 2022 года ▪️За сутки ВСУ потеряли 471 человека убитыми, ранеными и пленными....
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.