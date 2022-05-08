Брифинг Минобороны России на вечер 8 мая

Вечерний брифинг Минобороны России по обстановке в зоне спецоперации:
- высокоточными ракетами в районе Соледара уничтожены вооружение и военная техника из США и западных стран
- уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуева и 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения
- авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники, уничтожены до 380 националистов
- ракетными войсками уничтожены установки «Оса-АКМ», «Смерч», а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в Николаевской области
- артиллерия поразила 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов
- силы ПВО в районе острова Змеиный уничтожили «Байрактар-ТБ2»
- в Харьковской области сбит украинский Су-25.