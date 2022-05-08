Горячие точки

Брифинг Минобороны России на вечер 8 мая

Автор:
Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков
Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков

Вечерний брифинг Минобороны России по обстановке в зоне спецоперации:

  • высокоточными ракетами в районе Соледара уничтожены вооружение и военная техника из США и западных стран
  • уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуева и 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения
  • авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники, уничтожены до 380 националистов
  • ракетными войсками уничтожены установки «Оса-АКМ», «Смерч», а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в Николаевской области
  • артиллерия поразила 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов
  • силы ПВО в районе острова Змеиный уничтожили «Байрактар-ТБ2»
  • в Харьковской области сбит украинский Су-25.
СтраныРоссия Украина
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