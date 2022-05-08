Горячие точки

Донецк вновь под огнём, есть погибший

Автор:
ВСУ

Утром ВСУ обстреляли Петровский район (ул. Камвольная, 40/2). По информации мэра города Алексея Кулемзина, в результате осколочного ранения грудной клетки погиб мужчина 1974 г. р.

Огонь вёлся по жилому сектору: в доме 89 по Камвольной осколками пробиты металлические ворота и остекление 4 окон, в доме 17/7 по ул. Великоанадольской разрушена крыша.

Не унимались украинские военные и днём, переключившись на Куйбышевский район:

  • разбиты окна дома №12 по ул. Лузина
  • по улице Степной под огонь попали три дома, в одном из них в результате попадания сгорела крыша, в двух других выбиты окна.
СтраныДНР Украина
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