Шпагат: виды и характеристики

Шпагат – особый вид упаковочной продукции, без которого не обходится ни одно производство и складское помещение. Он выпускается в нескольких видах, отличающихся по сфере и способу применения:

собственно, упаковочный –перевязывать упаковки могут либо вручную, либо с помощью специальных машин. Именно его потребители чаще всего встречают в обычном обиходе. Им перевязывают посылки на почте, коробы с комплектами мебели в магазинах, полиграфическую продукцию и т. д. Для сортировки и маркировки упаковок можно использовать шпагаты различных цветов, это очень удобно;

полипропиленовый для пресс-подборщиков –этот вид используется в сельском хозяйстве для перевязки снопов, тюков сена. Он даже получил особое название – сеновязальный, в продаже можно найти продукцию как отечественного, так и иностранного производства. Есть отличия в шпагатах, предназначенных для квадратных и круглых тюков сена;

полипропиленовый хозяйственный – более высокой плотности и износостойкости. Продается такой шпагат оптом и представлен в широком разнообразии цветов;

пропиленовый для теплиц – этот вид продукции используется для подвязывания растений, широко используется как в теплицах, так и на открытом грунте. Он отлично переносит перепады температуры и влажности, сохраняет прочность и эластичность;

полипропиленовый плоский – тонкий эстетически привлекательный вариант, который часто используется для упаковки продуктов питания. Также хозяйки часто его используют в быту – для упаковки вещей, подвязывания комнатных растений, сортировки одежды и т. д. Кстати, этот вид шпагата используется и при изготовлении канатов.

Важное преимущество полиэтиленовых нитей и шпагата в их экологической чистоте. Даже при повышенных нагрузках – морозе, ветре, жаре, влажности, механических нагрузках – они сохраняют свою структуру и не выделяют в окружающую среду опасных веществ. Этот материал не подвергается гниению, не становится средой для размножения микроорганизмов – бактерий, грибков. Также он характеризуется улучшенными антистатическими свойствами. Кроме того, он легок, прост в использовании, долго сохраняется в сложных условиях и не подвержен термоокислительному старению.

Приобретать шпагат для упаковки на складах, производствах, в торговых заведениях выгоднее оптом. ООО «РОстСоюз» предлагает выгодные условия для сотрудничества, в ассортименте всегда несколько видов качественной продукции.