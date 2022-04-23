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Как начать бизнес на продаже цветов

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Бизнес на продаже цветов ‒ прибыльное занятие, особенно если его правильно организовать. Кроме того, в силу специфики товара, такой бизнес приносит также удовлетворение, так как вы помогаете людям дарить радость своим любимым.

Плюсы

К плюсам “цветочного” бизнеса относятся:

● Легкий вход. Начинающим предпринимателям не потребуется иметь крупный стартовый капитал. Небольшой павильон у станции метро или на остановке общественного транспорта можно всего за 6 000 — 8 000 долл.

● Легкий выход. Закрытие бизнеса также будет беспроблемным: минимум бюрократических процедур и распродажа нехитрого оборудования, что будет легко сделать.

● Существенная торговая наценка. Нередко процент наценки превышает 100 и может доходить до 150.

Минусы

При существенных плюсах есть и минусы, связанные с достаточно большой рискованностью бизнеса на продаже цветов. Это:

● Недолговечность товара. Цветы быстро вянут и теряют привлекательный вид. Час от часа увеличивается процент отбраковки.

● Сезонность. Конечно, есть праздники, когда выручка резко возрастает, но бывают месяцы, например, практически все лето, когда продажи минимальны. С этим ничего не поделать и надо быть готовым, еле сводить концы с концами.

Выбор места

Правильный выбор локации и формата для организации розничной продажи цветов ‒ дело первостепенной важности.

Отличают следующие виды “точек” по розничной продаже цветочной продукции:

● павильоны и ларьки в “проходных” местах: у метро, остановок транспорта и пр.;

● небольшие магазинчики в ТЦ, первых этажах бизнес- кварталов, где кроме цветов можно продавать подарки, комнатные растения в горшках и пр.;

● цветочные бутики, в дорогих торговых центрах, предлагающие «эксклюзивные» букеты и композиции;

●интернет-магазины, считающие наиболее перспективным вариантом развития цветочного бизнеса.

Где брать товар

Одним из важнейших условий успеха в цветочном бизнесе является правильный выбор поставщика. В столице заказать недорого и с доставкой качественную цветочную продукцию, пользующуюся большим спросом, можно в компании “Талифлор”. Доставка может быть осуществлена и в любой российский регион. При этом:

● все отправляемые цветы пройдут строгую проверку качества;

● продукция будет упакована в специальную тару, что защитит ее в пути;

● в зимний период тара с цветами будет утеплена;

● к товару будут приложены все необходимые документы.

Узнать больше об ассортименте, ценах и условиях доставки можно на ее сайте. Судя по отзывам, сотрудничество с “Талифлор” ‒ отличное решение для тех, кто желает быстро добиться хороших результатов в сфере розничной продажи цветов.

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