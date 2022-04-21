В качестве ответной меры Россия отозвала согласие на работу генконсульств Латвии, Эстонии, Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. Все их сотрудники объявлены персонами нон грата. «Потребовали, чтобы все упомянутые лица покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран», — говорится в сообщении МИД РФ.