В качестве ответной меры Россия отозвала согласие на работу генконсульств Латвии, Эстонии, Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. Все их сотрудники объявлены персонами нон грата. «Потребовали, чтобы все упомянутые лица покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран», — говорится в сообщении МИД РФ.
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