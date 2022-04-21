Политика

Россия призывает власти Британии проявить милосердие к гражданам Украины

Автор:
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Россия призывает власти Британии проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие Киеву. Так в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призывы Бориса Джонсона проявить милосердие к британским пленным, воевавшим в составе ВСУ. «Борис, мы понимаем, что вы лично и ваше правительство отказались от своих подданных, ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей. Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде», — написала она.

СтраныВеликобритания Россия Украина
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