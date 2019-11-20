Российские таможенники задержали коллекцию старинных денег

Проводится проверка законности ввоза в Россию порядка 6000 наименований банкнот и ценных бумаг.

На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни в ходе таможенного контроля был остановлен автомобиль KIA SPORTAGE, прибывший из Республики Абхазия. В ходе таможенного осмотра внедорожника и опроса водитель занервничал, что вызвало подозрение у таможенников.

Досмотрев автомобиль, инспекторы обнаружили в багажном отделении и салоне среди личных вещей сумку и два пластмассовых контейнера, в которых находились банкноты, чеки, купоны, талоны, сертификаты, облигации и боны различного номинала, размера и цвета. Всего было найдено около 6000 позиций (наименований) денежных знаков как российских, так и других стран, часть из которых были выпущены более 50 лет назад.

Водитель, гражданин России пояснил, что перемещаемый товар является его личной коллекцией, документы на него предоставить не смог, — сообщил нам представитель Сочинской таможни.

– В настоящее время вся партия денежных знаков изъята и будет направлена на экспертизу, которая установит, являются ли они культурной ценностью и какова их стоимость, – отметил заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Алексей Быков.

Перемещение через таможенную границу предметов, признанных культурными ценностями, возможно исключительно при предъявлении разрешения Министерства культуры России.