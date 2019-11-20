Закон и беззаконие

Российские таможенники задержали коллекцию старинных денег

Автор:

Проводится проверка законности ввоза в Россию порядка 6000 наименований банкнот и ценных бумаг.

На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни в ходе таможенного контроля был остановлен автомобиль KIA SPORTAGE, прибывший из Республики Абхазия. В ходе таможенного осмотра внедорожника и опроса водитель занервничал, что вызвало подозрение у таможенников.

Досмотрев автомобиль, инспекторы обнаружили в багажном отделении и салоне среди личных вещей сумку и два пластмассовых контейнера, в которых находились банкноты, чеки, купоны, талоны, сертификаты, облигации и боны различного номинала, размера и цвета. Всего было найдено около 6000 позиций (наименований) денежных знаков как российских, так и других стран, часть из которых были выпущены более 50 лет назад.

Водитель, гражданин России пояснил, что перемещаемый товар является его личной коллекцией, документы на него предоставить не смог, — сообщил нам представитель Сочинской таможни.

– В настоящее время вся партия денежных знаков изъята и будет направлена на экспертизу, которая установит, являются ли они культурной ценностью и какова их стоимость, – отметил заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Алексей Быков.

Перемещение через таможенную границу предметов, признанных культурными ценностями, возможно исключительно при предъявлении разрешения Министерства культуры России.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяКакие продукты питания повышают иммунитет
Следующая статьяЧего нельзя делать сразу после еды

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Подготовлен законопроект о неисполнении судебного решения о передаче ребенка одному из родителей

Закон и беззаконие
Изменения в КоАП подготовлены на основе предложений Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа...
Узнать больше

Таможенники обнаружили 620 контрабандных ювелирных серебряных изделий

Закон и беззаконие
Должностные лица таможенного поста МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни обнаружили у гражданки Украины 1944 года рождения, направлявшейся в Российскую Федерацию, 620 ювелирных изделий, спрятанных...
Узнать больше

Крымские таможенники пресекли ввоз незадекларированных денежных средств

Закон и беззаконие
В пункте пропуска МАПП Джанкой сотрудники Крымской таможни во взаимодействии с коллегами из Пограничного Управления ФСБ России по Республике Крым пресекли попытку ввоза почти...
Узнать больше

Таможенные органы будут выдавать «бумажные» ПТС до 1 ноября 2020 года

Закон и беззаконие
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется переход на использование электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств), оформление которых предусмотрено Решением Коллегии...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.