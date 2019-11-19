Какие продукты питания повышают иммунитет

В период осенних холодов мы готовим свой организм к противостоянию сезонной простуде. Сделать это можно с помощью правильного рациона.

Миндаль

Нежареный миндаль богат жирными кислотами омега-3 и витаминами группы В, это помогает укреплять иммунную систему и справляться со стрессом.

Чеснок

Чеснок — признанное средство для профилактики вирусных заболеваний. Он также улучает пищеварение, чистит печень и помогает бороться со стрессом. Особенно полезно добавлять в чай столовую ложку меда с кусочком чеснока.

Зеленая спаржа

Зеленая спаржа — это настоящая кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов. Она очищает организм от шлаков и токсинов, улучшает пищеварение, стабилизирует уровень сахара в крови, замедляет старение, укрепляет иммунитет, улучшает зрение, помогает работе почек. Это один из признанных продуктов, защищающий организм от рака.

Брокколи

Брокколи — это мощный иммуностимулирующий продукт. Этот овощ содержит цинк, селен, витамины A, C и D, которые помогают бороться с простудой. Пищевые волокна брокколи выводят вредоносные бактерии и шлаки из организма.

Морская рыба

Морская рыба богата ценными жирными кислотами омега-3, белком, аминокислотами, а также цинком, который участвует в строении иммунных клеток, и витаминами A, B и E. Выбирай рыбу пожирнее, например форель, лосось, тунец.

Редька

Редька содержит много полезных веществ и витаминов, активизирует защитные силы организма, улучшает пищеварение. Из нее можно делать настойки или соусы для салата. А при простуде рекомендуется есть редьку с медом.

Яблоко

Австралийские ученые назвали яблоки самыми полезными фруктами. И это не случайно — они улучшают пищеварение, очищают кишечник, помогают выводить шлаки и токсины, ускоряют обменные процессы, а также способствуют сбросу веса.

Имбирь

Ещё с древних времен ценились лечебные свойства имбиря. В нем содержаться витамины A, C, B, магний, цинк, фосфор, железо, калий. Корень имбиря стимулирует иммунную систему, ускоряет обмен веществ, поэтому его часто используют для похудения. Очень полезно пить чай с имбирём, лимоном и медом.

Лимон

Лимон содержит в себе очень много витамина C. Достаточно дольки лимона в день, чтобы получить свою порцию витамина C. Самый лучший вариант — выжимать сок из свежего фрукта в чай.

Мед

Мед улучшает иммунитет, помогает справляться со стрессами, а также обладает противовоспалительным и ранозаживляющими эффектами. Съедай по столовой ложке меда каждый день, а лучше всего — добавляй его в чай и кофе вместо сахара. Чтобы зарядиться энергией, употребляй мед, смешанный с орехами.

Ягоды

Витамином С богаты черника, клюква, вишня, малина и ежевика.

Цветные овощи

Морковь, перец, тыква, свекла содержат большое количество полезных веществ, стимулирующих иммунитет. Также эти овощи благотворно влияют на кишечную микрофлору, очищая организм от шлаков и токсинов, что важно для поддержания здоровья.

Апельсин

Апельсин не только повышает иммунитет, но и за счет высокого содержания витаминов A, B, PP и C повышает настроение и помогает справиться с депрессиями. Апельсин также обладает противовоспалительным и противомикробным эффектом, способствует заживлению ран и благотворно влияет на систему пищеварения.

Плоды шиповника

Плоды шиповника укрепляют иммунитет, повышают устойчивость организма к инфекциям и простудам. Содержат большое количество витамина C. Из шиповника лучше всего делать чай и добавлять мед. Такой напиток снимет усталость и придаст тебе сил.

Иммунитет укреплял тренер по похудению и специалист по здоровому питанию Павел Уваров.