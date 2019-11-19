Продукты питания против рака. Профилактика рака

Антиоксиданты — это вещества, которые поддерживают щелочную среду и не дают свободным радикалам увеличивать кислую флору. Любые клетки при сжигании определенного количества веществ прибегают к процессу окисления с помощью кислорода, из-за чего среда становится более кислой. Антиоксиданты против рака помогают уменьшить окислительный стресс.

При раке, как и было уже сказано, кислая среда в разы поднимается, так как опухоль употребляет огромное количество веществ, энергии — она окисляет организм. Исследования показали, что в щелочной среде раковые клетки медленнее растут, начинают разрушаться и снижает вероятность метастазирования.

Продукты содержащие антиоксиданты:

Какао, черный шоколад (не молочный), черный и зеленый чай, сухое красное вино.

Грецкие орехи, кунжут, кедровые орехи, арахис.



Витамины А, С, Е, ликопен, флавоноиды.



Капуста белокочанная, цветная, кале.



Фасоль, соя, ростки сои и пшеницы, помидоры, морковь, гречка, свёкла.



Фруктовые и овощные пюре, соки (свежевыжетые не покупные).



Смородина, черника, облепиха, земляника, клубника, клюква, сливы, малина, яблоки, асаи, лимон, апельсин, грейпфрут, манго, гранат.



Знакомимся поближе

Гуанабана представляет собой небольшое дерево, достигающее в природных условиях шестиметровой высоты. Форма его листьев овальная или продолговатая. Глянцевые, кожистые, темно-зеленые, длиной до 15 см, они имеют немного пряный аромат, особенно заметный при растирании.

Гуанабана — родственник знаменитого иланг-иланг (растения происходят из одного семейства), запах листьев у них похож, также много схожего обнаруживается в строении цветка.

Большие и ароматные цветы, достигающие 4,5 см в диаметре, состоят из трех желто-зеленых мясистых внешних лепестков и трех бледно-желтых внутренних, которые могут появляться в разных местах — на стволе, ветвях и небольших веточках.

Гуанабана относится к группе сладких фруктов. Зрелые плоды сметанного яблока порой достигают 30 сантиметров в длину при максимальном весе в 7 килограммов, они овальные или сердцевидные, чаще имеют неправильную форму.

Обратите внимание

Внутри фруктов, которые покрыты достаточно тонкой, но плотной кожурой с колючками зеленого цвета, имеется очень сочная волокнистая мякоть, похожая по консистенции на заварной крем и делящаяся на небольшие сегменты, в которых прячутся довольно крупные семечки. По вкусу гуанабана отдаленно напоминает клубнику и ананас с небольшим оттенком кислинки.

Сметанное яблоко является продуктом с высоким содержанием углеводов, его калорийность в сыром виде – 94 кКал на 100 г. Консервированный нектар гуанабаны содержит 59 кКал на 100 г. В умеренном количестве она не принесет вреда ни фигуре, ни людям, страдающим избыточным весом.

Зерновые

Ячневая крупа.



Кукуруза.



Пшеница.



Овес.



Горох



Геркулес



Гречка



Манка



Зерновые — это настоящая еда против рака. В цельных зернах содержаться огромное количество клетчатки, что снижает риск возникновения рака кишечника.

Клетчатка также улучшает жизненный фон микрофлоры, улучшает пищеварение и всасывание полезных веществ, из-за чего повышается регенеративные способности, уменьшается кислотная среда и усиливается иммунитет. Эти продукты защищают от пагубного влияния раковых клеток.

Полезные советы

Противораковое питание должно содержать продукты растительного происхождения: овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи и сухофрукты. Эти продукты содержат все витамины и минералы, необходимые человеку.

Ешьте маленькими порциями 5-6 раз в сутки.



Старайтесь отваривать продукты, а не жарить, чтобы снизить нагрузку на печень.



Для профилактики онкологических заболеваний откажитесь от алкоголя и сигарет, которые в первую очередь пагубно влияют на иммунитет и содержат в себе много мутагенов. Возможно употребление алкогольных напитков с низким содержанием спирта и в небольших количествах.



Низкоуглеводная диета без сахара.

Занимайтесь спортом и придерживайтесь активной жизни.



Для предупреждения болезни раз в год сдавайте общий и биохимический анализ крови.



Пейте больше воды до 5-6 стаканов в день.



Гуанабана — прекрасный источник витаминов С и группы В, содержащий в себе минеральный соли (железо, кальций, фосфор, магний), а также углеводы, белки и фолиевую кислоту.

Благодаря своему богатому составу, она широко используется в лечебных целях.

Этот продукт поддерживает флору кишечника, нормализует кислотность желудка, способствует выведению из организма мочевой кислоты — поэтому он необходим людям, страдающим ревматизмом, артритом и подагрой.

Также плод гуанабаны улучшает работу печени, способствует снижению веса и применяется в лечении дегенеративных заболеваний позвоночника и неврологических патологий. Препараты на основе сметанного яблока широко используются в лечении сахарного диабета и при заболеваниях толстой кишки.

Экстракт гуанабаны обладает и противовирусным действием, в частности являясь противомикробным, противомалярийным, противогрибковым и антипаразитарным средством. Настой из размолотых семян обладает сильным рвотным эффектом. Плюс ко всему масло из семечек растения применяют для уничтожения вшей.

Кора и листья фрукта используются как успокоительное и антиспазматическое средства, а также применяются в лечении кашля, гриппа, астмы, астении и гипертонии. Чай из листьев гуанабаны полезен в качестве снотворного и успокоительного. Известно также, что это растение помогает справиться с похмельным синдромом.

Интерес к этому растению связан также с его сильнейшим антиканцерогенным действием. С 1970 года было проведено более 20 лабораторных тестов, которые показали, что экстракт гуанабаны уничтожает злокачественные клетки 12 типов рака, включая рак толстой кишки, молочной железы, простаты, легких и поджелудочной железы.

Некоторые утверждают, что гуанабана полезна при всех формах рака, замедляя рост раковых клеток в 10 000 раз более эффективно, чем известный химиотерапевтический препарат адриамицин. Примечательно то, что в отличие от химеотерапии, которая уничтожает все клетки, вещества сметанного яблока выборочно воздействуют только на раковые образования.

Красные овощи и фрукты

Помидоры



Красный перец



Гранат



Клубника



Земляника



Малина



Вишня



Яблоки



В помидорах увеличенное количество ликопина, которые препятствует возникновение опухолей. В Америке есть даже противораковая диета для женщин, входящих в группу риска рака молочной железы. Они ежедневно съедают по одному помидору.

Вообще ликопин отлично препятствует гормонозависимым опухолям: предстательной железы, яичники, молочные железы. Также и болеющим следует употреблять красные, оранжевые овощи и фрукты, чтобы снизить чувствительность опухоли к эстрогену и тестостерону.

Нужно немного уточнить, что именно сухое красное хорошее вино.

В семечках темных сортов винограда содержится:

Флавин



Стильбен



Антоциан



Флавоноид



Сами вещества замедляют рост раковых клеток и уничтожают их.

Но необходимо помнить, что большое количество алкоголя сильно увеличивают интоксикацию, из-за чего вы можете ухудшить состояние организма при больших дозах, также запрещено принимать вино при раке печени, почек и мочевого пузыря.

Вкусная полезность – выбираем, готовим, едим!

Чтобы выбрать спелую гуанабану, следует обратить внимание на ее цвет. Нужно искать фрукт желто-зеленого оттенка, а также немного надавить на плод — кожура должна слегка прогибаться.

Плоды собирают, когда они еще твердые, но уже поменяли свой цвет с темно-зеленого на слегка желто-зеленый. Если позволить фруктам дозревать на дереве – они могут упасть на землю и при падении получить повреждение.

После сбора они, как правило, остаются крепкими несколько дней при комнатной температуре. Поэтому плоды часто продаются недозрелыми, из-за чего туристам, купившим их и попробовавшим неспелыми, они сразу не нравятся — ведь мякоть в таком фрукте твердая и безвкусная, как сырая тыква.

Но достаточно дать гуанабане полежать пару дней, как она приобретает свой неповторимый вкус. Созревшие плоды можно хранить в холодильнике. Кожура при этом, скорее всего, потемнеет, но мякоть останется вкусной и съедобной.

Важно

Мякоть можно есть ложкой прямо из плода или она может быть законсервирована для дальнейшего использования. Перед ее механической обработкой желательно удалить все семена.

Отчистить от кожуры спелый плод гуанабаны не получится, поэтому есть ее можно разрезав пополам и выскребая мякоть ложкой, или порезав на дольки и употребляя, как арбуз, наслаждаясь незабываемым, восхитительным, ни на что не похожим вкусом этого удивительного фрукта.

Необычайной популярностью в Доминикане и других странах Латинской Америки пользуются молочные коктейли с соком этого фрукта. Из забродившего сока гуанабаны изготавливают местный алкогольный напиток, а из сочной мякоти – разнообразные десерты: желе, джемы и шербет.

Прекрасно сочетается этот экзотический фрукт с мороженым или взбитыми сливками. Кроме того, экстракт гуанабаны нередко используется в качестве добавки для ароматизации чая. Готовят из ее плодов и конфеты.

Капуста

Цветная капуста

Брокколи



Белокочанная капуста



Эти продукты содержат в себе сульфорофан — это вещество на уровне ДНК задерживает рост и агрессивность опухоли.

Самое главное, употреблять овощи в свежем виде. Не стоит подвергать их термической обработке — варить или жарить, так как этого вещества становится в разы меньше.

Есть отличный рецепт делать из этих продуктов коктейль:

Берем капусту и мелко шинкуем.

Кладем в блендер и полностью измельчаем.



Прогоняем через марлю и выдавливаем сок.



Прежде чем употребить сам сок, лучше подержать его в холодильнике пару часов, чтобы убрать тошнотворные вещества. Аналогично можно сделать и с другими продуктами.



Грибы

Белый

Лисичка



Рейши



Вешенка



Данные продукты содержат в себе витамины B и D, которые обладают антибактериальными свойствами. Вообще сами грибы уменьшают отечность рядом с опухолью, интоксикацию и воспаление. Из-за чего уменьшается болевые ощущения и другие неприятные симптомы.

Один из самых полезных грибов при раке — это гриб Рейши, который уже много тысяч лет используется в медицине Китая. Он улучшает иммунитет, который также начинает бороться с опухолью. Содержит в себе огромное количество антиоксидантов, которые снижают скорость распространения и метастазирование рака на последних стадиях.

Запрещенные продукты при раке

Есть огромное количество продуктов, которые усугубляют лечение при раке, а также могут вызвать онкологию у здоровых. Также провоцируют возникновение доброкачественных опухолей.

Колбасы, сосиски, полуфабрикаты — большое количество токсинов, красителей обладают мутагенным действием.

Жирное красное мясо, свинина, старая говядина — увеличивает кислотность организма, что может спровоцировать раковую опухоль.



Кофе — при постоянном применении дает сильный удар на сердце и сосуды.



Хлеб, мучное, сладкое — окисляет среду организма, вызывает ожирение.



Жаренное масло, маргарин — обладает большим количеством токсинов, которые бьют по печени и почкам.



Алкоголь — крепкие напитки сжигают слизистый эпителий и при постоянном воздействии может возникнуть рак.



5 продуктов для профилактики рака

Профилактика онкопатологий — это не миф, не мечта, а вполне выполнимые правила. В интервью BBC News Сэм Хегги, руководитель Всемирного фонда исследований рака, сказал, что каждый человек может снизить риск развития онкологических болезней на 30-40%, путем простых изменений образа жизни:

включая в рацион питания больше фруктов и овощей;



регулярно выполняя физические упражнения;



контролируя собственный вес.



Правильное питание может спасти жизнь. Это — не преувеличение.

Профилактика онкологических патологий, которые являются одной из самых распространенных причин преждевременного ухода из жизни на нашей планете, предполагает соблюдение здоровой диеты, с исключением или ограничением добавленного сахара, насыщенных жиров, гидрогенизированных масел, соли, рафинированной муки, обработанных мясных продуктов и т. д.

Мы предлагаем обогатить питание полезными продуктами.

Помните: от того, что лежит на тарелке, зависят продолжительность и качество жизни!

Зеленый чай для профилактики рака

Данный продукт обогащает питание мощными антиоксидантами. Это — полифенолы, которые носят название «катехины». Самыми ценными из них является галлат эпигаллокатехина. Многочисленные исследования показывают, что зеленый чай способен сократить вероятность возникновения злокачественных новообразований легких, желудка, предстательной железы, молочной железы, толстой кишки.

Совет

Наслаждайтесь этим напитком в любом виде, в том числе холодным. Замороженный зеленый чай является столь же мощным противораковым продуктом, как и свежезаваренный, горячий.

Профилактика советует не смешивать чай с молочными продуктами, так как они способны лишать его преимуществ, ценных для здоровья людей.

Черника в профилактическом питании

Из всех ягод черника содержит самую большую дозу антоцианов, мощных фенольных соединений-антиоксидантов, эффективных в борьбе с раком. Именно они придают этим фруктам насыщенный, темно-синий цвет.

Любопытно, что данные, полученные американскими учеными в лабораторных условиях, в естественных условиях и в ходе нескольких клинических исследований, свидетельствуют о том, что черника и ее активные компоненты служат профилактике рака, как в виде функционального пищевого продукта, так и в качестве пищевых добавок. Антиоксидантные вещества, содержащиеся в этой ягоде, предотвращают канцерогенез, запуская процессы ингибирования производства провоспалительных цитокинов, снижая окислительный стресс, повреждение ДНК, останавливая пролиферацию раковых клеток.

При помощи диеты, обогащенной черникой, можно не только снизить вероятность развития онкологических патологий. Употребляя в пищу только одну чашку черники в неделю, можно сократить риск диабета на 23%.

Совет

Употребляйте чернику круглый год, ведь одинаково полезны и свежие, и замороженные ягоды.

Брокколи и другие зеленые овощи в противораковой диете

Брокколи содержит сульфорафан. Данное природное соединение, как показывают многочисленные научные работы, способно защитить от рака и служит профилактике рецидивов некоторых видов онкологических патологий.

Темно-зеленые овощи, такие как капуста брокколи, листовая зелень богаты витамином К, обладающим противовоспалительным действием. А еще они содержат лютеин. Этот пигмент относят к группе кислородосодержащих каротиноидов. Он известен своими целебными свойствами. Профилактика макулярной дегенерации сетчатки глаз включает прием данного биологически активного вещества.

Употребляя темно-зеленые овощи, в рамках лечебно-профилактической диеты, каждый день (в сыром виде или приготовленные на пару, отварные), можно снизить риск острых кардиопатологий на 23%, по данным исследования здоровья медработников, проведенного группой ученых Гарвардского университета.

Совет

Рекомендуем готовить брокколи на пару, пока она не приобретет ярко-зеленый оттенок. Подавать с цельнозерновым гарниром, орехами, морковью, болгарским перцем.

Яблоки против онкопатологий

Современная наука не устает подтверждать верность старой пословицы: «Одно яблоко в день заменяет врача».

Популярный, демократичный фрукт содержит мощные антиоксиданты и фитонутриенты, которые помогают подавить воспаление и распространение злокачественных опухолей.

Английские ученые еще в 2004 году выяснили, что полифенолы, которые содержатся в плодах, особенно в яблочной кожуре, эффективны против колоректального рака.

Кроме того, в данном фрукте много пищевых волокон, способных снижать уровень холестерина. Еще один приятный «бонус» в том, что питание, в котором присутствуют яблоки, полезно для талии. Исследования показывают: если съесть яблоко за 15 минут до еды, употребление калорий во время последующего приема пищи будет снижено на 15%.

Совет

Выбирайте отечественные яблоки. Хотя они не столь красивы как их заграничные собратья, плоды, выращенные российскими производителями, не проходят специальную обработку химическими веществами. Последние увеличивают сроки хранения, упрощают транспортировку, но могут быть не полезны для здоровья людей.

Как кофе «отпугивает» рак

Кофе — это один из признанных природных продуктов-антиоксидантов, который обожают люди разного возраста, национальностей, профессий, по всему земному шару. Исследования показывают, что выпивая чашечку-другую ароматного напитка ежедневно, можно сократить вероятность развития таких разновидностей онкопатологий, как злокачественные новообразования молочной железы, кожи и печени.

Английские ученые еще в 2011 году сделали вывод, что натуральный кофе эффективен для профилактики глиомы головного мозга среди взрослых, особенно среди представителей сильного пола.

Хотя точный механизм наукой пока не разгадан, уже известно, что кофеин тормозит развитие злокачественных клеток, путем изменения клеточного цикла, механизмов репарации ДНК, а также канцерогенного метаболизма. Одновременно он оказывает существенное влияние на центральную нервную систему, мозговой кровоток, а заодно и на канцерогенез головного мозга.

Еще известно, что кофеин, содержащийся в натуральном продукте, увеличивает скорость метаболических процессов на 16%.

Совет

Обратите внимание

Избегайте готовых напитков с кофе. Часто они содержат очень много добавленного сахара.

Продукты против рака: список продуктов, побеждающих онкологические болезни

Победить рак в ряде случаев можно не только с помощью лекарств, но и продуктов: как известно, здоровье каждого человека зависит от того, что он ест, поэтому бороться с болезнями можно и благодаря смене рациона питания.

Помогают ли продукты против рака

До сих пор точные причины образования раковых клеток неизвестны, но уже сейчас врачи утверждают, что онкологические заболевания могут возникать вследствие нескольких неблагоприятных факторов:

Чрезмерное воздействие ультрафиолета;



Радиационное облучение;



Употребление продуктов, содержащих канцерогены;



Частые и сильные стрессы;



Наследственная предрасположенность.



На фоне ослабления иммунной системы развиваются злокачественные опухоли, поражающие абсолютно здоровые клетки, и в этих случаях необходимо не только лечиться у онколога, но и включить в свой рацион продукты против рака, повышающие иммунитет. Принцип их действия довольно прост: они не дают развиваться раковым клеткам, а также предотвращают возникновение данной болезни в целом.

Употреблять продукты, препятствующие росту раковых клеток необходимо как больным, так и здоровым людям, ведь и по сей день природа возникновения онкологических заболеваний досконально не изучена, но с их помощью каждый человек может укрепить свое здоровье.

Лучшие продукты против рака: список и полезные свойства

Продукты против рака молочной железы

По статистике, каждая двадцатая женщина сталкивается с такой болезнью, как рак груди, или с образованием доброкачественных кист. Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется кушать полезные продукты, которые препятствуют появлению опухолей и размножению раковых клеток:

Капуста: регулирует уровень эстрогена, избавляет от его излишков;



Пшеничные отруби: очищают кишечник, нормализуют содержание в крови эстрогена;



Фасоль: в ней присутствуют фитоэстрогены, которые уменьшают активность эстрогена;



Соя: сдерживает рост раковых клеток, укрепляет и восстанавливает мышцы;



Морепродукты и морская рыба: содержат в себе жирные кислоты, приостанавливающие развитие опухолей;



Молоко: обогащает организм витамином Д, который предотвращает рост рака у женщин во время и после климакса;



Цитрусовые и сладкий перец: содержат витамин С, снижающий риск онкологии.



Продукты против рака кишечника

Людям, столкнувшимся с такой болезнью, как рак кишечника, полезно употреблять следующие продукты:

Чеснок и лук: останавливают развитие генов, провоцирующих раковые опухоли, повышают иммунитет, очищают организм от вредоносных микробов и бактерий;



Помидоры и красный перец: содержат пигменты, обладающие противораковым действием;



Черника: защищает клетки от разрушения, улучшает зрение;



Малина: препятствует проникновению опухоли в кровеносные сосуды и развитие метастаз;



Грецкие орехи: оздоравливают сосудистую систему;



Специи: сдерживают деление клеток рака;



Вино: защищает здоровые клетки от радиации во время лучевой терапии, уменьшает вероятность возникновения рака легких;



Кофе: препятствует возникновению рака;



Бананы: снабжают физической и умственной энергией, чистят кишечник.



Продукты против рака шейки матки

Как и при любом онкологическом заболевании, при раке шейки матки назначается особая диета, включающая в себя такие продукты:

Любые виды капусты;



Спаржу;



Чеснок и лук;



Бобовые;



Зелень;



Свежие овощи и фрукты.



Продукты против рака легких

Помимо рака легких, эти продукты способны бороться и с поражениями других органов:

Брокколи: противоборствует разрушению печени и молочной железы;



Ягоды: препятствуют раку кожи, кишечника и ротовой полости;



Помидоры: улучшают состояние простаты и желудка;



Бобовые: борются с раком кишечника и груди.



Продукты против рака простаты

Мужчинам, столкнувшимся с такой проблемой, помимо вышеперечисленных продуктов против онкологии рекомендуется кушать лосося, гранаты, бразильские орехи и тыквенные семечки – все они активно борются с раковыми клетками и останавливают их размножение.

Продукты против рака поджелудочной железы

При постановке такого диагноза желательно обогатить свой рацион полезными продуктами:

Чаем;



Соевыми продуктами;



Рыбой;



Чесноком;



Листовыми овощами;



Капустой;



Томатами;



Бобовыми.



Продукты против рака кожи

При таком заболевании очень важно употреблять полезные продукты против рака, потому как они повышают иммунитет, приостанавливают деление больных клеток и защищают кожу от вредного внешнего воздействия:

Красный перец;



Морковь;



Красная свекла;



Любая капуста;



Шпинат;



Гранаты.



Продукты пчеловодства против рака

Уже давно доказано, что мед, прополис и пчелиная перга обладают мощным противораковым действием:

Тормозят рост опухолей;



Оказывают антиметастатическое влияние;



Усиливают эффект от лечения медикаментами;



Снижают токсичность препаратов.



Продукты с селеном против рака

Как известно, важный для организма микроэлемент селен замедляет рост раковых опухолей, а содержится он в следующих продуктах:

Осьминог;



Печень;



Яйца;



Рис;



Кукуруза;



Пшеница;



Фасоль;



Фисташки.



Продукты, провоцирующие рак

Тем, кто хочет избежать онкологии или остановить развитие данного заболевания, рекомендуется отказаться от копченостей, жирного мяса, пережаренной пищи, алкоголя (кроме вина) и еды с нитратами. Все они засоряют организм, что в конечном итоге приводит к воспалительным процессам и нередко – к раку. По возможности нужно питаться органическими продуктами, которые лишены вредных добавок.

Продукты против рака: мнение врачей

Отметим, что врачи не советуют надеяться только на еду против рака, ведь в лечении такой болезни важен комплексный подход, заключающийся в терапии, правильном питании и употреблении лекарственных средств. Если не соблюдать это простое правило, излечить или затормозить заболевание не удастся.

Продукты против рака. Какие продукты помогут защитить организм

Врачи утверждают, что если регулярно употреблять в пищу эти продукты, то можно снизить риск развития онкологических заболеваний. Рацион питания многих наших современников состоит преимущественно из очищенной муки, сахара, растительного масла и других обработанных продуктов, в то время как естественные натуральные продукты составляют ничтожную часть нашего меню.

Наши предки ели преимущественно натуральную не рафинированную пищу, и онкологические заболевания были очень редки. Люди ели сушеные плоды, натуральный хлеб.

Какие продукты помогут защитить организм от рака

Чтобы полезная пища оказывала целительный эффект, нужно употреблять следующие продукты регулярно и в свежеприготовленном виде.

Яблоки

Два — три яблочка ежедневно и риск развития рака кишечника снижается на 50%. Недаром вокруг этого плода сложено так много сказок и легенд. В яблоках есть вещества, которые не дают развиваться воспалительным процессам органов пищеварения.

Целительным действием обладают все сорта яблок, в яблоках полезно все — и кожура которая содержит органические кислоты, обладающими противовоспалительным эффектом, и мякоть в которой много витамина С, природного антиоксиданта помогающего клеткам оставаться здоровыми, и семечки яблок которые содержат большое количество витамина В17.

Витамин В17, который успешно борется с раковыми клетками, содержится в плодовых косточках абрикосовых.

Также амигдалин содержится в косточках абрикосовых, миндаля, горького миндаля, вишни, персиков, слив, в семечках яблок, в сорго, просе, льняном семени, чечевице, некоторых бобовых, косточках винограда, некоторых растениях. И во многих других продуктах, которые современный человек употребляет в недостаточном количестве.

Помидоры незаменимы для профилактики рака

Ликопен, который содержится в помидорах, защищает наш организм от рака. Доказано, что регулярное употребление в пищу как свежих, так и термически обработанных помидоров снижают риск заболеть раком. При термической обработке не теряются защитные свойства помидоров. Для профилактики ешьте помидоры хотя бы по одному в день.

Брокколи

Брокколи помогает защитить организм от рака желудка.

В брокколи содержится горчичное масло — сульфоран. Это вещество действует подавляюще на клетки, которые могут переродиться в раковые. Кроме того сульфорал не дает расти и развиваться опухоли, блокируя рост раковых клеток.

Для профилактики достаточно съедать 400 гр. брокколи в неделю, лучше приготовить капусту на пару или отварить. Пищу нужно хорошенько разжевать, чтобы максимально высвободить все полезные масла.

Еда против рака существует

Во всем мире рак одной из основных причин смертности от болезней. 80% всех случаев рака вызваны окружающей средой и вредными привычками. Также у человека может быть наследственная предрасположенность к раку.

Плохое и неправильное питание увеличивает риск заболеть раком еще больше. О том, что делать, чтобы не заболеть раком, я писала в этой статье.

Правильно выбирая продукты питания, можно укрепить свое здоровье и повысить способность организма бороться с раком и другими болезнями. Запомните, существует еда против рака!

Важно

Конечно, многие продукты укрепляют иммунитет и тем самым помогают бороться с раковыми клетками. Есть и вредная пища, которая, наоборот, увеличивает риск получить это страшное заболевание.

Самые лучшие и эффективные продукты питания, защищающие от рака, – это продукты растительного происхождения. Растения должны защищать себя от ультрафиолетовых лучей солнца, насекомых и птиц. Употребляя растительную пищу, человек пассивно получает аналогичные вещества. Итак, ТОП — продуктов, помогающих при раке.

Черный тмин

Черный тмин используется для лечения многих заболеваний. Также черный тмин считается одним из лучших природных средств в профилактике и лечении рака.

Он обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Еще черный тмин имеет очень низкую степень токсичности.

Он уменьшают популяцию живых раковых клеток, снижают их жизнеспособность и способствуют их гибели.

Черный тмин обладает высокой противоопухолевой активностью, уменьшает повреждение ДНК.

Он стимулирует иммунные клетки и повышает выработку организмом интерферона, защищающего клетки от разрушающего действия вирусов.

Когда у человека здоровая иммунная система, раковые клетки разрушаются, прежде чем рак будет представлять опасность для человека. В пищу употребляют семена растения и масло из его семян.

Семена этого удивительного растения содержат более 100 химических соединений, биологически активные вещества, помогающие в борьбе с раком. Они также содержат белки, моносахариды, жирные кислоты (особенно линолевую и олеиновую), каротин, минералы (кальций, железо, медь, калий, фосфор белки) и витамины группы В.

Совет

В масле семян содержатся фитостеролы, которые нужны для естественного производства гормонов, витамина D и желчных кислот. Его употребление помогает в профилактике онкологических заболеваний, расстройств эндокринной системы, иммунодефицита и сердечно-сосудистых болезней.

Для профилактики рака достаточно принимать 3 грамма семян или половину 2 грамма масла каждое утро. Если заболевание наступило, принимать по 5 граммов масла и 3 грамма семян по три раза перед едой ежедневно.

Еще лучше черный тмин работает с медом.

Рецепт очень прост: 5 граммов масла или 3 грамма семян принимают с одной ложкой меда (лучше сырого) ежедневно три раза перед едой ежедневно. Первый прием за полчаса до завтрака, следующий — во второй половине дня и третий раз перед сном. Семена лучше измельчить и немного нагреть в сковороде на очень слабом огне.

Продукты пчеловодства против рака

Мед содержит растительные флавоноиды, которые увеличивают уровень антиоксидантов в клетках, укрепляют капилляры, препятствуют разрушению коллагена в организме. Цветочные флавоноиды эффективно удаляют свободные радикалы из организма и делают сильной иммунную систему. Употребление меда снижает вероятность заболеть раком и помогает организму бороться с ним.

Пыльца, пчелиный яд, прополис и другие продукты пчеловодства также обладают противоопухолевыми качествами и эффективны в лечении рака.

Пищевые волокна и клетчатка

Пищевые волокна и клетчатка необходимы для здорового питания. Они эффективны в профилактике рака и имеют много положительных свойств:

поддерживают здоровье пищеварительной системы и защищают от различных форм рака;



обеспечивают здоровье толстой кишки путем стимулирования мышечной активности;



увеличивают количество полезных бактерий – ацидофилина и бифидобактерий;



поддерживают в норме кислотно-щелочной баланс, что сводит к минимуму разрастание дрожжей;



уменьшают склонность к запорам;



растворяют любые потенциально вредные пищевые компоненты и сокращают время их взаимодействия со стенками кишечника.



Клетчатка поглощает много воды, поэтому при ее употреблении необходимо выпивать много чистой воды. Чем больше употребляется клетчатки, тем больше нужно выпивать воды. Вода также необходима для крепкого здоровья и профилактики рака. Она очищает лимфатическую систему и стимулирует иммунную, удаляет отходы и токсины, доставляет всем органам питательные вещества.

Чтобы организм получал нужное количество клетчатки, необходимо:

заменить белый рис коричневым (неочищенным) или диким;



употреблять хлеб и макароны из цельного зерна;



добавлять в пищу отруби;



употреблять свежие фрукты и овощи, содержащие клетчатку (груши, бананы, яблоки, зеленые листовые овощи, все виды капусты) с кожурой;



заменить жареный картофель печеным;



кушать бобовые (нут, чечевицу, фасоль, бобы, горох).



Антиоксиданты и фитохимические соединения

Витамин С, ликопин и бета-каротин, содержащиеся во многих фруктах и овощах, помогают в профилактике раковых болезней. В растениях есть особые фитохимические вещества.

Они защищают клетки от вредных веществ, содержащихся в продуктах питания и окружающей среде, а также предотвращают клетки от повреждений и мутаций.

Многие исследования доказали, что люди, которые употребляют много свежих фруктов и овощей, имеют меньшую вероятность заболеть раком.

Ягоды – источник антиоксидантов

Земляника, клубника и малина замедляют рост раковых клеток. Они богаты витамином С и эллаговой кислотой – очень мощными антиоксидантами. Эллаговая кислота обладает противораковыми свойствами, разрушает канцерогенные вещества и замедляет рост опухолей.

В этой кислоте содержатся флавоноиды, которые подавляют фермент, повреждающий ДНК и провоцирующий рак легких, ротоглотки, пищевода и желудка. Флавоноидами богаты практически все виды ягод. В чернике, например, содержатся антоцианы, которые уменьшают воспаление и являются одним из самых сильных антиоксидантов.

Ягоды семейства крестоцветных — самые лучшие защитные продукты питания.

Брокколи от рака

Крестоцветные овощи (брокколи, белокочанная и цветная капуста) содержат фитохимические вещества – глюкозинолаты. Они производят защитные ферменты, высвобождающиеся, когда человек кушает сырую капусту. Также организм вырабатывает эти ферменты в кишечнике, и когда сырая или вареная брокколи проходит через кишечник, они активируются.

Самым полезным таким ферментов является сульфорафан. Брокколи является лучшим источником этого соединения.

Сульфорафан способен вероятность развития рака от детоксикации вредными токсинами (дыма и других загрязнителей окружающей среды). Он действует в организме как антибактериальный агент, нападая на вредные бактерии.

Брокколи и другие виды капусты защищают от рака ротоглотки и желудочно-кишечного тракта.

Каротиноиды

Морковь

Это лучший овощ для борьбы с болезнями.

Морковь источник бета-каротина. Этот антиоксидант защищает клеточные мембраны от повреждений токсическими веществами и замедляет рост опасных клеток рака. Она способна предотвратить рак органов пищеварения и ротовой полости.

Морковь защищает от рака шейки матки, так как она поставляет антиоксиданты, которые могут сражаться с вирусом папилломы человека. Именно этот вирус основная причина этого вида рака.

Вареная морковь содержит больше антиоксидантов, чем сырая. При приготовлении моркови лучше оставить ее целой при варке. Порезать лучше уже после того, как она готова. Так снижается потеря питательных веществ, а вкус становится слаще.

Шпинат против рака

Шпинат богат лютеином и зеаксантином – каротиноидами, которые удаляют нестабильные молекулы (свободные радикалы) из тела, прежде чем они успеют его повредить.

Эти каротины в большом количестве содержатся в шпинате и других зеленых листовых овощах.

Употребление шпината способствует защите от рака ротоглотки желудка, пищевода, легких, яичников и колоректального рака. Лютеин очень полезен для глаз.

Фолиевая кислота, которая в большом количестве присутствует в шпинате, помогает организму производить новые клетки и предотвращает патологии развития плода у беременных женщин.

Больше всего антиоксидантов можно получить из сырого шпината или слегка приготовленного. Из всей зелени он является одним из наиболее содержащим питательные вещества.

Жиры и омега-3

Употребление в пищу продуктов, содержащих много жира увеличивает риск для многих типов рака. Но полностью отказываться от жиров нельзя, так как некоторые типы жиров могут защитить от рака. Жиры нужно выбирать правильно, и есть в умеренном количестве.

Транс-жиров необходимо избегать, потому что они повышают вероятность развития рака. Эти жиры создают путем добавления водорода в жидкие растительные масла, чтобы они стали более твердыми. Вредные насыщенные жиры из фаст-фуда и жареной могут привести к раку простаты и молочной железы.

Обратите внимание

Лучше употреблять жиры, снижающие риск заболеть раком. Это ненасыщенные жиры, которые можно получить из авокадо, оливкового масла и орехов.

Жирные кислоты семейства омега-3 борются с воспалениями, которые связаны с раком и поддерживают здоровье мозга и сердца. Продукты, содержащие мало насыщенных жиров и много ненасыщенных омега-3 — это:

лосось,



макрель,



тунец и сардины,



льняное масло,



семена льна.



Советы по выбору противораковых жиров

ограничить фаст-фуд, жареные продукты и магазинные полуфабрикаты. Это пицца, картофельные чипсы, пончики, картофель фри, крекеры и печенье;



кушать морскую глубоководную рыбу несколько раз в неделю. Это может быть тунец, сельдь, лосось, треска, сардины;



готовить продукты с оливковым или другим растительным маслом, желательно холодного отжима. Только масла холодного отжима производятся без использования высоких температур и токсичных химических веществ;



избегать всех продуктов, которые содержат гидрогенизированные или частично гидрогенизированные масла. Даже если на этикетке указано, что продукт не содержит транс-жиров, эти вредные масла все равно могут присутствовать в продукте. Это могут быть маргарины, заправки для салатов, различные жиры для кулинарии;



добавлять орехи и семена в каши, салаты, супы и другие блюда. Особенно полезны грецкие орехи, миндаль, фундук, семена тыквы и кунжута;



использовать льняное масло для заправки салатов. Подвергать термической обработке льняное масло не рекомендуется, так как оно при нагревании теряет свои защитные свойства.



Помидоры от рака простаты

Красная окраска томатов делает их эффективным оружием против рака простаты. Свой красный оттенок помидоры получают от ликопина, мощнейшего антиоксиданта,наиболее сконцентрированного в помидорах.

Употребление помидоров способно уменьшить риск рака предстательной железы, эндометрия в слизистой оболочке матки, молочных желез и легких. Ликопин защищает клетки от повреждений, которые могут привести к раку, повышает иммунную систему, останавливает рост опухолей.

Для того чтобы получить максимальную пользу от ликопина, помидоры должны пройти термическую обработку. Это сделает противораковые соединения более доступными.

Друзья! Теперь вы знаете, какие продукты убивают рак. Да, существует еда против рака, и вы о ней обязательно должны знать. Я очень советую вам вот эту книгу :

Ну, а если так случилось, что это заболевание каким-то образом коснулось вас, обязательно прочитайте статью о правильном питании при химиотерапии здесь. Подробно о лечении рака чистотелом вы можете узнать в этой статье. Удачи вам и, главное, здоровья! Берегите его.

Продукты против рака: простые и доступные антиоксиданты

Чтобы оставаться здоровым и активным, как можно дольше, необходимо включать в свой рацион продукты против рака, так считают прогрессивные ученые.

Это серьезное заболевание трудно поддается лечению, даже с использованием новейших технологий.

Поэтому, лучше проводить профилактику заболевания, постепенно исключая из своего питания вредные для здоровья продукты и заменяя их на полезные. Речь в статье идет о профилактике и предупреждении зарождения клеток раковых.

Не случайно, еще древние философы повторяли, что «…человек есть то, что он ест». А пища, которой мы сегодня питаемся далека от идеальной. Ежедневно на нашем столе присутствуют колбасы, сосиски или полуфабрикаты, напичканные красителями и канцерогенами, или кондитерские изделия и сахар, копчености и солености…

Важно

Если к этому набору пищи еще добавить постоянные стрессы и плохую экологию, получится целый набор, способствующий развитию онкологии.

Многие люди задаются вопросом, существуют ли лекарства и народные средства борьбы с этой страшной болезнью, перед которой во многих случаях медицина бессильна? Для того, чтобы свести к минимуму риск развития рака, прежде всего необходимо заботиться о своем здоровье.

Простой и эффективный способ уменьшить риск зарождения рака — разнообразное питание, богатое овощами, зеленью и специями, фруктами и здоровыми жирами.

Ежедневно в вашем меню должны быть продукты, которые содержат антиоксиданты и другие соединения, позволяющие бороться со свободными радикалами. Как оставаться здоровым, какие продукты против рака употреблять в пищу с целью профилактики.

Продукты антиоксиданты против рака

Докторами-диетологами разработано специальное меню, поддерживающее здоровье во время заболевания. И если присмотреться, то оно состоит из самых простых и доступных каждому человеку продуктов: овощей и зелени, ягод и фруктов, орехов, бобовых культур и некоторых специй, содержащих в своем составе антиоксиданты.

Что такое антиоксиданты?

В нашем организме постоянно идут процессы окисления органических веществ, поступающих с пищей, которые вызывают окислительный стресс.

Антиоксиданты значительно замедляют или приостанавливают процессы окисления, устраняя разрушительное действие свободных радикалов.

Частично они синтезируются самим организмом, также поступают в организм вместе с пищей, могут быть как натурального, так и синтетического происхождения.

К общепринятым антиоксидантам относятся витамин С и Е, флавоноиды и ликопен, провитамин А, антоцианы и танины, которые чаще содержатся в красных ягодах.



Нас больше интересуют антиоксиданты натурального происхождения, и они вам уже вероятно известны, но я все же перечислю некоторые продукты, содержащие антиоксиданты. Большое их количество содержится в свежих ягодах и фруктах, в соках свежевыжатых, морсах и фруктовых пюре. Итак, продукты антиоксиданты против рака:



Ягоды и фрукты, богатые антиоксидантами: смородина и облепиха, клюква и черника, гранаты, лимоны и апельсины, черешня и слива, малина, клубника, яблоки, ягоды асаи и мангостин (из тропических). Ученые обнаружили в содержащихся антиоксидантах вещества, замедляющие развитие опухолевых клеток, особенно ценными в этом отношении считаются такие сорта яблок, как Делишез, Смит и Гала.



Из овощей и зерновых: кудрявая капуста кале, фасоль и артишоки, проростки пшеницы и других злаковых культур, помидоры, морковь.



Из других продуктов: орехи, сухофрукты и какао, чай черный и зеленый, красное вино.



Список полезных продуктов антиоксидантов, сдерживающих развитие рака можно продолжить перечисляя продукты.

Продукты, предотвращающие зарождение злокачественных клеток

Ученые составили довольно обширный список продуктов предотвращающих рак, если следовать их рекомендациям и круглый год подавать к столу свежую клубнику, малину, ягоды асаи, пожалуй вся зарплата на это и уйдет. К счастью существуют и другие, доступные для нас продукты, которые можно купить в магазине и даже вырастить на своем участке. Вот продукты против рака, рекомендуемые учеными, некоторые из них:

Цельные зерна. Продукты, такие как коричневый и дикий рис, овсяные хлопья содержат пищевые волокна, которые поддерживают развитие кишечной флоры и сокращают всасывание жиров.

Чем больше таких продуктов на вашей тарелке, тем меньше риск развития колоректального рака.

Новое исследование в 2016 году показало, что диета, богатая клетчаткой так же имеет важное значение в профилактике рака груди.

Спелые помидоры. Ставка на красное. В зависимости от сорта, 100 г помидоров содержит от 3,1 до 7,74 мг ликопина. Исследования показывают, что из всех растительных красителей, огромное значение в профилактике рака имеют оранжево-красные. Исследователи доказали, что женщины с высоким уровнем ликопина в крови имеют 5-кратно более низкий риск развития рака шейки матки.

Было отмечено, что при ежедневном приеме внутрь 30 мг ликопина, можно снизить риск возникновения рака толстой или прямой кишки до 60 %. Красные помидоры так же полезны и для мужской половины населения.

Оказывается, рак простаты гораздо менее распространен среди жителей Италии, Испании и Мексики.

И все потому, что ликопин препятствует действию андрогенов — гормонов, участвующих в гипертрофии ткани предстательной железы.

Брокколи. Брокколи, брюссельская капуста и цветная капуста являются лучшим источником сульфорафана, который действует как ингибитор гистондеацетилазы. Сульфорафан, не только препятствует превращению канцерогенных соединений, но и непосредственно может блокировать связывания молекул ДНК, тем самым предотвращая образование опухолей.

По мнению исследователей из Университета штата Иллинойс лучше потреблять брокколи в сыром виде или как можно меньше подвергать овощ тепловой обработке. Например, брокколи может быть одним из ингредиентов коктейля, читайте зеленые коктейли.

Зеленый чай. Специалисты по питанию рекомендуют вместо кофе пить зеленый чай. Этот напиток обладает противораковыми свойствами, и все благодаря наличию полифенолов. Эпидемиологические и лабораторные исследования показывают, что полифенолы действуют как мощный агент, который ингибирует образование и развитие колоректального рака.

Последнее открытие: экстракт зеленого чая может стать поворотным моментом в борьбе с меланомой.

Грибы. Грибы богаты витаминами группы В и витамином D, которые как известно, обладают противовирусными и антибактериальными свойствами. Исследования показывают, что частое употребление грибов с раннего возраста может увеличить сопротивление организма к раку.

Совет

Но есть еще и редкие целебные грибы, к примеру, гриб Рейши используется в древней китайской медицине уже более двух тысячелетий. Это самый древний гриб, который выращивается в медицинских целях. Рейши в виде порошка, используется в качестве альтернативной терапии рака. Экстракт рейши добавляют в различные противоопухолевые препараты.

Есть данные, которые указывают, что длительное употребление рейши предотвращает рост злокачественных клеток, поскольку он повышает уровень антиоксидантов в крови. Кроме того, он укрепляет иммунитет людей с поздними стадиями рака.

Согласно данным исследований, рейши ингибирует миграцию инвазивных клеток рака. По мнению авторов клинического исследования, рейши наглядно продемонстрировал сильную противораковую активность и обладает огромным лечебным потенциалом.

Бразильский орех. Этот орех наиболее питателен — 100 г содержит 605 ккал. Но из всех орехов, он больше всего богат селеном, который не только способен индуцировать апоптоз клеток, но и влияет на метаболизм канцерогенных веществ, включает в себя компонент многих ферментов антиоксидантной защиты и обладает противовоспалительной активностью.

Наибольший эффект наблюдался в профилактике рака: груди, легкого и рака простаты. Кроме того, бразильские орехи укрепляют иммунитет и регулируют уровень холестерина в организме.

Чеснок и лук содержат в своем составе противоопухолевые вещества, активизируют иммунитет.

Исследования показали, что содержащиеся в чесноке сернистые соединения являются чрезвычайно эффективными против раковых клеток, что может быть использовано в качестве неинвазивной формы лечения.

Как воспользоваться потенциальными противораковыми свойствами чеснока? Следуйте нескольким правилам. Порежьте мелко чеснок, оставьте на пятнадцать минут, а затем съешьте.

Оливковое масло входит в список продуктов против рака, люди, использующие средиземноморскую диету на основе оливкового масла, реже болеют этой болезнью. Лучше масло – экстра, первого холодного отжима.

Это масло содержит мощный антиоксидант с доказанной противовоспалительной активностью.

Согласно последним данным исследователей в Университете Рутгерса в Соединенных Штатах, антиоксидант борется с образованием раковых клеток и оставляет нетронутыми здоровые клетки.

Красное вино. Общее содержание полезных для здоровья полифенолов в красном вине составляет 2000 мг / л, а это в 5-10 раз выше, чем в белом. К ним относятся флавоноиды, антоцианы, флавин и стильбены, в том числе знаменитый ресвератрол. Химическое соединение препятствует трансформации нормальных клеток в опухолевые.

Ресвератрол ингибирует процесс канцерогенеза, а также вызывает апоптоз — саморазрушение поврежденных клеток и повышает эффективность восстановления поврежденных генов.

Стакан красного вина полезен для женщин, с профилактической целью, так как держит в узде их гормональный баланс и регулирует секрецию эстрогенов, избыток которых влияет на развитие раковых изменений в организме. Вместо вина, вы можно есть виноград красных сортов.

Важные жиры омега-3 предотвращают распространение многих видов рака (груди, простаты), также позволяют уменьшить диапазон метастазов. Клинические исследования показали, что риск развития рака ниже у людей, которые едят мало мяса, яиц, молочных продуктов, и много жирной рыбы, богатой омега-3.

Витамин Е включает в себя восемь различных жирорастворимых соединений, принадлежащих к токоферолам и токотриенолам.

Основным его источником являются растительные масла, орехи, семена подсолнечника, и зародыши пшеницы.

Токоферолы и токотриенолы могут способствовать снижению заболеваемости раком, главным образом, благодаря своей очень сильной антиоксидантной способности, защищающей клетки от окислительного процесса.

Книга Ришара Беливо и Дени Женгра «Продукты против рака»

Недавно мне в руки попалась интересная книжка Ришара Беливо и Дени Женгра: Продукты против рака. Она написана двумя учеными, которые признаны во всем мире, как новаторы в области лечения и профилактики раковых заболеваний.

Ученые своими исследованиями доказали, что правильно подобранные продукты, особенно растительного происхождения, способны замедлять развитие опухоли.

В книге говорится об эллаговой кислоте, содержащейся в ягодах и орехах, которая замедляет образование мелких сосудов в опухолевых тканях, тем самым разрушая ее.

Обратите внимание

Ученые отмечают продукты, содержащие эту кислоту в больших количествах. К ним относятся лесная земляника, малина, грецкие орехи, фундук и пекан, черника и голубика, ежевика, клюква и вишня, какао, темный шоколад.

Всем, кто проявляет заботу о своем здоровье, не помешает прочесть эту книгу, несмотря на то, что перечисленные в книге продукты, упоминаются и в монографиях других авторов.

В рекомендациях так же упоминается, что для профилактики возникновения раковых заболеваний, важно разнообразить свой рацион растительной пищей, содержащей витамины, антиоксиданты (А,С,Е), флавоноиды, ликопены и другие необходимые вещества, о которых говорилось выше — продукты против рака.

Важный микроэлемент в борьбе с раком

В профилактике раковых заболеваний, важную роль играет селен. Являясь мощным антиоксидантом, он предотвращает развитие рака предстательной железы у мужчин и рака молочной железы у женщин.

Поскольку Россия находится в области дефицита селена, каждому жителю необходимо заботиться о пополнении организма этим микроэлементом, не только продуктами питания, но и витаминными комплексами.

Продукты провоцирующие рак

К сожалению, на нашем столе часто присутствуют продукты, провоцирующие образование раковых клеток. К ним можно отнести: сосиски и колбасы, полуфабрикаты, обработанные химикатами овощи, которые содержат многочисленную армию Е-шек, пагубно подрывающих здоровье.

Потребление масла и маргарина, диетологи рекомендуют снизить до 1/5 от всего рациона.

Если вы используете масло для жарки, после приготовления еды сразу же расставайтесь с ним без сожаления, в нем образовался канцероген бензпирен.

Второй раз жарить на нем нельзя, даже если и на вид оно выглядит красиво, поскольку канцероген этот способствует образованию опухолей и может привести к патологии плода у беременных женщин.

Злоупотребления кофе негативно сказываются на здоровье. Если 1-2 чашки кофе в день, по 50 мл полезны для сосудов, дают прилив сил и энергии, то 5-6 чашек уже способны провоцировать возникновение патологических клеток рака в поджелудочной железе и мочевом пузыре.

Животный жир, жирное мясо, печень рекомендуется есть не чаще 3-х раз в неделю, это очень тяжелая пища и злоупотребление приводит к нарушению и различным сбоям.

Важно

Употребление алкоголя. Многие ученые уверяют, что периодическое употребление алкогольных напитков в небольших количествах не вредны, даже приносят пользу (например — красное виноградное вино). Но только в небольших количествах 100-150 мл вина. Систематическое распитие спиртных напитков вызывает привыкание (зависимость) и полностью разрушает здоровье.

Заплесневелый хлеб, сыр и другие продукты, если даже чуть-чуть видна плесень. Не старайтесь срезать ее, ведь эти микроскопические грибки образуют длинные нити волокон, которые называются гифами. Если плесень видна снаружи, она уже опутала своими гифами (невидимыми) весь продукт внутри, которые содержат яд — афлотоксин, поражающий печень.

Многократно кипяченая вода, особенно из-под крана, которая уже прокипела в вашем чайнике 3-4 раза, содержит канцероген диоксин, обладающей мутагенным, канцерогенным свойствами, вызывающим иммунную депрессию. Он почти не расщепляется и накапливается в организме.

В статье перечислены не все продукты против рака, но даже этот перечень показывает, что это в основном продукты растительные, содержащие богатый набор кислот, витаминов и минералов, морепродукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты.

Включение этих продуктов в рацион питания, будет являться профилактикой не только онкологических заболеваний, но обязательно принесет пользу всему организму, настраивая его на здоровье и долголетие.