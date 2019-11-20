Чего нельзя делать сразу после еды

В последнее время многие начали серьезно задумываться о своем питании и внешнем виде. Мода на здоровый образ жизни и спорт только набирает обороты, но у нее уже есть последователи в каждом уголке мира. Мы едим маленькими порциями, но чаще стараемся выбирать полезную пищу и отказываемся от разнообразных снеков и газировки. Но важно не только, что вы едите, но и как вы ведете себя после приема пищи.

Как оказалось, есть несколько не просто вредных, а очень даже опасных привычек после еды, о которых мы и не подозревали. У одних они приводят к мелким и даже безобидным расстройствам. У других — к серьезным заболеваниям. Чтобы потом не пришлось ходить по врачам и корить себя, займитесь профилактикой. Так что же нельзя делать после еды?

Есть фрукты

Очень часто после основательного обеда или ужина хочется чего-то сладенького. Этим сладеньким становится фрукт. Но фрукты лучше потреблять именно на голодный желудок. Почему?

Во-первых, чтобы фрукты переварились, им нужно большое количество различных ферментов. Во-вторых, фруктозе нужно больше времени, чтобы она была поглощена полностью. В-третьих, от питательных фруктов можно получить куда больше пользы, если вы съедите яблоко или апельсин на пустой желудок.

Доказано, что причиной расстройства желудка, изжоги и даже отрыжки может быть именно потребление фруктов после еды.

Принимать душ после еды

Хороший приток крови в желудке обеспечивает нормальное пищеварение. Если вы отправитесь в душ сразу после трапезы, кровоток в руках и ногах увеличится в несколько раз. В результате пищеварение замедлится. Боли в животе — последствия, с которыми придется столкнуться.

Курить после еды

Вы точно знаете людей, которые отправляются покурить сразу после еды. Возможно, вы даже входите в их число. Так вот, делать этого не стоит. Курение и так достаточно вредная привычка, а если еще и тянуться к сигарете сразу после обеда или ужина… Никотин сокращает количество кислорода в организме. Кислород, в свою очередь, очень необходим для пищеварения. Если его объем сокращается, организм начинает поглощать в разы больше канцерогенов, чем обычно.

Курение после приема пищи приносит такой вред организму, который можно сравнить с 10 сигаретами, выкуренными одна за другой. Риск развития рака кишечника или легких возрастает в несколько раз.

Гулять после еды

Выждите полчаса и только потом отправляйтесь на прогулку. Несварение желудка, дискомфорт, а также кислотный рефлюкс — всё то, от чего страдают люди, обожающие устраивать пешии прогулки сразу после еды.

Заниматься спортом

После еды все усилия организма направлены на переваривание пищи. Если вы начнете нагружать себя физически, организм окажется в состоянии стресса и нормальное пищеварение будет нарушено. И еще одно: во время наиболее активных движений будет страдать и сам желудок.

Садиться за руль после еды

Когда к пищеварительному тракту поступает больше крови, головной мозг на некоторое время лишается достаточного кровоснабжения. Концентрация падает и появляется сонливость. Поэтому садитесь за руль не раньше, чем через 1–2 часа после еды.

Пить чай после еды

Чаепитие — неотъемлемая составляющая приема прищи. Что бы вы ни съели на обед или ужин, трапеза всегда заканчивается чаем с чем-нибудь сладеньким. В чае содержатся дубильные кислоты, которые снижают поглощение железа из еды на 87 %. Это часто приводит к общей слабости, боли в груди, анемии, головокружению, а также хронической усталости.

Есть сладкое

Именно сладенькое после основного приема пищи принято считать причиной лишнего веса, с которым позже нужно будет бороться. Как показывают исследования, 75 % из тех, кто лопает пирожное после основного приема пищи, страдают от лишнего веса уже после 35 лет.

Спать после еды

Бессонница и вздутие живота — вот с чем вынуждены иметь дело те, кто отправляется в теплую постель сразу после еды. Последние исследования доказали, что те, кто бодрствует после ужина в течение пары часов, могут не бояться возникновения инсульта.

Чистить зубы сразу после еды

Это кажется странным, не так ли? Но чистка зубов после ужина может навредить вашим зубам. Во время этой процедуры слой эмали счищается, а значит, сахар или кислоты вредят зубам. Выждите полчаса, прежде чем браться за зубную щетку. Этого времени достаточно для выработки нужного количества слюны, которая помогает нейтрализовать кислоты.

Вы уже узнали себя, не так ли? Многие привычки укоренились уже настолько, что вы даже не представляете, как от них можно избавиться. Первое время будет очень сложно, но после вы свыкнитесь с новыми правилами. Результаты можно будет ощутить практически сразу: никакой боли в животе, вздутия, изжоги.